Leilão será realizado no Centro de Eventos do Sindicato Rural a partir das 11h, com 100% da renda para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 23/10/2019

Leilão de gado em prol à Santa Casa é neste domingo (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Neste domingo (27/10), a programação das famílias de Votuporanga e região é uma só: VI edição do Leilão de Gado em prol à Santa Casa.É a oportunidade de reunir amigos, celebrar o amor ao próximo, praticar a solidariedade e, de quebra, salvar vidas. O leilão é organizado pela Comissão de Voluntários, que anualmente busca recursos para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) em nossa cidade.O evento já conta com mais de 80 cabeças de animais, dentre eles, bezerras, bezerros, búfalos, touros PO, vários equinos, entre eles um cavalo com dezenas de prêmios em competições de tambor. “Ainda dá tempo de fazer a doação. Aqueles que quiserem colaborar podem entrar em contato com o Setor de Captação da Instituição pelo telefone: 17 3405-9139. Contamos, mais uma vez, com a contribuição de todos para arrecadar verba em prol dos pacientes”, disse o presidente do Conselho Administrativo e integrante da Comissão, Adauto Mariola.Adauto contou que no local haverá uma praça de alimentação. “Iremos servir espetos de carne e kafta, mandiocas, farofas, saladas, refrigerantes, água e cervejas. Venham almoçar conosco neste dia tão especial e prestigiar nossa Santa Casa”, convidou.O diretor Marcos Garcia destacou a importância do leilão. “O Hospital é uma Instituição sem fins lucrativos e que precisa do apoio de todos para a manutenção dos atendimentos. O evento é organizado pela comunidade, que se une em prol da Santa Casa. Contamos com todos vocês para salvar vidas e ajudar quem tanto precisa”, complementou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu os voluntários. “Não tenho palavras para agradecer tudo que este grupo faz por nós. Anualmente, eles dedicam esforços, se dividem em turmas para fazer um evento grande e de sucesso graças à união e comprometimento de todos. Agradeço também o Sindicato Rural, que cedeu o local. São estas parcerias que possibilitam nossa assistência com tanta qualidade e humanização. Nosso muito obrigado”, finalizou.