A reportagem do jornal A Cidade esteve nas instalações do empreendimento, que deveria ter sido inaugurado em 2015

publicado em 29/10/2019

Após seis anos da festa de lançamento, a construção do North Shopping segue paralisada (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brHá seis anos, Votuporanga recebia uma das notícias que prometia alavancar a economia comercial e o desenvolvimento de empregos na cidade. A implantação de um shopping no município levantou rebuliços e criou grandes expectativas, no entanto, aparentemente, esta promessa parece estar longe de ser cumprida.O anúncio da vinda do North Shopping de Votuporanga aqueceu o mercado na cidade na época. Para divulgar a novidade para a população votuporanguense, o empresário e presidente do grupo SGPar, Sérgio Gomes, promoveu uma mega festa de luxo para imprensa, lojistas, empresários e lideranças locais e regionais, no dia 24 de outubro de 2013.Com a presença do ator Luigi Baricelli, que comandou a abertura da cerimônia junto com a apresentadora Gigi Monteiro, mais de 700 pessoas participaram do evento que há seis anos prometia ser o marco da história comercial de Votuporanga. Entre as lideranças políticas presentes estavam os deputados Carlão Pignatari e Itamar Borges, e o então prefeito da época Junior Marão.O maior centro de compras da região seria construído em uma área de 82 mil metros quadrados às margens da avenida Nassar Marão, onde, anteriormente, era o recinto de exposições agropecuárias da cidade.A promessa era de que o North Shopping Votuporanga teria 30 mil metros de área construída, oferecendo uma estrutura diversificada de compras, com cinco lojas âncoras, 103 lojas satélites, praça de alimentação completa, parque infantil e um complexo de cinema que incluía uma sala 3D. Além disso, o estacionamento teria capacidade para mais de mil vagas para veículos.No dia da festa de lançamento, Sérgio Gomes disse que o novo empreendimento viria para agregar ao comércio regional, fazendo com que a cidade passasse a ser um polo de compras para a população.Desde então, o jornal A Cidade acompanhou a construção do novo empreendimento. Segundo informações, consta que o prédio hoje tem cerca de 40% das obras concluídas. Até 2017 estimava-se que o presidente da SGPar já teria investido aproximadamente R$ 55 milhões desde o início da construção. Ainda em 2017, Sérgio Gomes afirmou que, depois da obra ter ficado parada por um ano, a entrega do shopping estava prevista para ocorrer no final daquele ano.Após seis anos do lançamento do empreendimento, a reportagem do A Cidade retornou as instalações do North Shopping de Votuporanga. Hoje, o ar de abandono entre os pilares de concreto é quase palpável, o silêncio entre as escadas erguidas faz parte do cenário da construção sem equipamentos e prestadores de serviço.Segundo apurado pelo A Cidade, não há trabalhadores referente às obras e da mesma forma não é habitual surgir visitantes nas instalações do shopping. Atualmente, a única empresa operando no local é a Vikstar, onde é possível notar a presença de centenas de funcionários e um refeitório naquelas instalações.Por conta da situação do North Shopping, o A Cidade entrou em contato com um representante do Grupo SGPar, que questionado não quis falar sobre a situação da obra. “Não estou autorizado a falar sobre isso”. Perguntado sobre a expectativa da retomada das obras, o representante afirmou que existe a a possibilidade, mas não poderia dar mais detalhes sobre o assunto.Nos últimos meses, chegou-se a ventilar a possibilidade de um grupo de empresários de Votuporanga assumir o restante das obras. No entanto, essa versão por enquanto não passa de especulação, sem nada oficial.