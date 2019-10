Nesta sexta-feira, a tradução em Libras será promovida na Contação de Histórias de Aline Botelho; no sábado, nos espetáculos “Loucas Mulheres” e “Oi Lá, Inezita”

publicado em 24/10/2019

O 9º Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2019 começou dia 19 e segue até 27 de outubro (Foto:Comunicativa Imprensa e Eventos)

Despertar o interesse pela literatura e a cultura está entre os objetivos do Festival Literário de Votuporanga – FLIV, que este ano tem intérprete de Libras para diversas atividades. A inclusão busca dar mais acessibilidade à comunidade surda em um dos maiores eventos multiculturais do País, que segue com programação até domingo (27/10).Nesta sexta-feira (25/10), a tradução em Libras será feita por Gabriela de Carvalho e Lilian Merez Remamaschi Ferrarezi na contação de histórias, com Aline Botelho, às 15h e 16h. No sábado (26/10), nos espetáculos “Loucas Mulheres”, com Zilda Arali, às 17h30, no Auditório Externo – 1º Piso; e também às 20h30, no “Outros Cantos – Palco Principal”, no espetáculo “Oi Lá, Inezita”, com a Cia. Cênica.“O Festival Literário de Votuporanga tem ganhado cada vez mais expressão nacional e, incluir intérprete de Libras, permite que cada vez mais pessoas possam usufruir da programação pensada para os nove dias”, destacou Silvia Stipp, secretária de Cultura e Turismo de Votuporanga.A programação completa do FLIV está disponível no site www.flivotuporanga.com.brFLIV 2019O 9º Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2019 começou dia 19 e segue até 27 de outubro com mais de 450 atividades gratuitas, numa realização do Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Prefeitura de Votuporanga. Recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e do Programa de Ação Cultural - PROAC. Tem o patrocínio das empresas Sabesp, Ambev e Facchini e o Co-Patrocínio da Levity, Unifev e Itamarati. As empresas apoiadoras do FLIV são Cantoia Figueiredo, Básica, Porecatu Supermercados, Converd, Fiorilli Software, BIM Ferro Velho São Paulo e Kopenhagen. Conta com a colaboração da Casa das Rosas, Pontos MIS e SP Leituras, a promoção da TV TEM e execução da Associação Paulista de Amigos da Arte – APAA. Acompanhe mais informações em www.flivotuporanga.com.br ou nas redes sociais @flivotuporanga