O Festival ainda marcará a inauguração da cobertura do palco externo do Parque da Cultura

publicado em 11/10/2019

Paula Lima e Rubel são confirmados no Fliv (Foto: Reprodução)

Da redaçãoDurante o lançamento do Festival Literário de Votuporanga (Fliv) na tarde desta sexta-feira, a organização anunciou a presença do cantor Rubel e da Paula Lima, que interpretará Rita Lee, na abertura do evento, que ocorrerá no dia 19 de outubro.O Festival ainda marcará a inauguração da cobertura do palco externo do Parque da Cultura. Além dos artistas, o evento ainda terá a apresentação da Orquestra de Música Raiz de Tatui, banda Zequinha de Abreu, Sorrisos de Choro, entre outros.O Fliv será realizado de 19 a 27 de outubro com entrada gratuita para todos os visitantes. A realização é do Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Prefeitura de Votuporanga com apoio e patrocínio de diversas empresas e instituições.