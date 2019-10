Professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira, esteve na Santa Casa para fazer mais uma doação

publicado em 03/10/2019

Cada turma ganhou a identificação de um país que integra os Pan-Americanos para disputar o título do mais solidário (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A cada mês, uma nova doação chega na Santa Casa de Votuporanga. As contribuições são da mesma origem: Escola Sesi. Alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental até terceiro do Ensino Médio demonstram toda solidariedade, generosidade ao próximo com o campeonato PAN Saúde.Idealizado pelo professor de Educação Física, Denis Thyago de Oliveira, o projeto está movimentando todo ambiente escolar com um objetivo: salvar vidas! A competição entre as classes é nobre, visando ações em prol do Hospital votuporanguense.Cada turma ganhou a identificação de um país que integra os Pan-Americanos para disputar o título do mais solidário. Nesta reta final, foi realizada a sétima doação do ano para a Instituição com centenas de peças de roupas e alimentos.As vestimentas foram entregues para o Bazar do Bem. As contribuições da Escola serão comercializadas pela unidade. Toda a renda é destinada para o Grupo de Humanização do Hospital.Já os mantimentos foram para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “O PAN Saúde irá acabar no dia 31 deste mês, com os Jogos Estudantis. Estou muito feliz com o resultado, com o engajamento dos alunos e de toda a sua família. Foi um ano muito especial, quando pudemos colaborar e, principalmente, aproximá-los com o Hospital. Espero retornar para mais uma doação ainda para a Instituição”, disse Denis.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu Sesi. “Este campeonato foi totalmente do bem. Acompanhamos todas as atividades, toda dedicação destes jovens com nossa causa. Mais do que vencer esta competição, o objetivo deles foi de ajudar nosso paciente do Sistema Único de Saúde (SUS). Só temos a agradecer a diretoria da Escola, professores, em especial o Denis, e todos os estudantes. Que este ano possa ser multiplicado”, finalizou.