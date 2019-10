O CD "Do Nosso Jeito" dos artistas está disponível nas plataformas digitais como o Youtube

publicado em 18/10/2019

O CD "Do nosso jeito" é o novo trabalho da dupla e a música de sucesso é "Como faço agora” (Foto: A Cidade)

Da redação

Na tarde desta sexta-feira (18), a Cidade FM recebeu a dupla André e Diego para uma entrevista descontraída. Os cantores estão no ramo da música há dois anos, são de São José do Rio Preto e fazem muitos shows em toda a região noroeste paulista.

O trabalho traz "Como Faço Agora", que é a mais nova música da dupla e que tem a letra assinada por Diego. Além dela, há mais duas canções autorais "Vai Ser Um Estrago" e "Recém Largado”, que já são conhecidas do público que acompanha os shows da dupla em bares e festas da região.

O cantor André mudou-se para Rio Preto há cerca três anos, quando ainda integrava a equipe da cantora sertaneja Bruna Viola. Foi nesse período que ele conheceu Diego Dantas Vargas, cantor sertanejo que viu seu sonho de trilhar pelo caminho da música ameaçado após um acidente de carro.

“Eu escrevi uma música no leito do hospital e pedi para que a enfermeira guardasse a letra bem guardada por que eu iria sair do hospital e iria gravar ela”, relembra Diego, que contrariou todas as previsões negativas e há pouco mais de um ano faz dupla ao lado do amigo cuiabano.