Oficina será realizada no dia 09 de novembro, às 8 horas, no Campus Centro

publicado em 23/10/2019

Curso de Psicologia oferece capacitação para educadores sobre competências socioemocionais (Foto: Unifev)

O curso de Psicologia da UNIFEV oferecerá uma capacitação para educadores sobre competências socioemocionais. A atividade de extensão será realizada no dia 09 de novembro, no Auditório do Campus Centro, das 8h ao meio-dia.De acordo com a coordenadora da graduação e responsável pela oficina, Profa. Dra. Raquel Martins Sartori, o objetivo é fornecer aos participantes conteúdos referentes ao tema e ao papel do educador frente às novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).“As competências socioemocionais incluem a capacidade que cada um tem de lidar com suas próprias emoções, desenvolver autoconhecimento, relacionar-se com o outro, ser capaz de colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas. Na BNCC, as competências socioemocionais estão presentes em todas as 10 competências gerais. Sendo assim, esclarecimentos sobre a temática são fundamentais”, explicou.Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/educadores, até o dia 06 de novembro. O valor do investimento é de R$ 25.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.