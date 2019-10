Colaboradores das entidades e população uniram-se para levar alegria para as crianças de cinco instituições de Votuporanga

publicado em 14/10/2019

Os colaboradores da Associação Comercial e da SicoobCredlíder se uniram para formar uma verdadeira rede do bem (Foto: ACV)

A sexta-feira (11/10) foi de alegria para mais de 300 crianças, de oito instituições de Votuporanga. Elas receberam os brinquedos arrecadados durante a campanha “Criança Solidária”, promovida pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga e a cooperativa de crédito SicoobCredlíder.Os colaboradores da Associação Comercial e da SicoobCredlíder se uniram para formar uma verdadeira rede do bem, com o apoio de empresários e população em geral. Além de pontos de coletas estratégicos, dois eventos contribuíram com a ação, o café da manhã para os filhos da equipe das duas entidades e a festa do Dia das Crianças promovida em frente à Concha Acústica e que também comemorou o aniversário da ACV.“Agradecemos a todos que participaram e abraçaram, junto conosco, a ideia de levar ainda mais alegria para as crianças”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da Associação Comercial de Votuporanga.A ação foi lançada juntamente com a campanha do Dia das Crianças da ACV, que sorteará nesta quarta-feira (16/10), às 9h, em frente à Concha Acústica, um patinete elétrico, quatro bicicletas e um smartphone, para os consumidores que compraram nas lojas participantes. Os vendedores dos clientes sorteados também ganharão vales-compras de R$150 cada.