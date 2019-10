Foram sorteados, em frente à Concha Acústica, um patinete elétrico, um smartphone e quatro bicicletas

publicado em 16/10/2019

Todas as contempladas foram mulheres, sendo uma de Riolândia e as demais de Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga (ACV) encerrou na manhã desta quarta-feira mais uma promoção. A campanha doa Dia das Crianças, intitulada de “Ser Criança é uma aventura” sorteou em frente à Concha Acústica um patinete elétrico, um smartphone e quatro bicicletas.Um pouco diferente dos ganhadores das campanhas passadas da entidade, os contemplados desta vez são de Votuporanga e região. Quem levou as bicicletas para casa foram Juliana Mega, Roberta Medeiros Cortez, Fabiana Fernandes e Sueli Friosi Lopes. Juliana mora em Riolândia e as demais em Votuporanga.Bruna Gonçalves Rodrigues Nascimento, moradora de Votuporanga, foi a grande vencedora do patinete. Por fim, mas não menos importante, a ganhadora do Smartphone foi Ana Cláudia Silva, também residente do município.A promoção foi realizada no comércio de Votuporanga de 30 de setembro a 11 de outubro. Por conta do feriado do Dia das Crianças, as lojas ficaram abertas até às 22h no dia 11 para atender a demanda e procura dos consumidores. Os atendentes que fizeram a venda para os clientes sorteados também ganharão vales-compras de R$150 cada.Para o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, a campanha foi um sucesso e os ganhadores mostram que o comércio local atrai clientes de Votuporanga e região. “Isso significa que os consumidores da região sem nos prestigiam, ficamos muito contentes porque sempre estão presentes. E isso é muito interessante, ficamos felizes em saber que Votuporanga trabalha não só para nós, mas para a região também”, disse.A expectativa da entidade era ter um crescimento das vendas de 5% a mais que no ano passado e, segundo o presidente, esta meta foi atingida. “As vendas foram até maior que a do ano passado. Bastante pessoas, inclusive na véspera do feriado, estiveram no comércio. A Cidade estava lotada e a gente conversou com as empresas, principalmente as que vendem brinquedos, e disseram que foi um sucesso total e até além do que esperavam”, afirmou.Finalizada a campanha do Dia das Crianças, a Associação Comercial de Votuporanga segue com o trabalho e já deu início ao preparo da campanha mais importante no ano do comércio local: o Natal.Conforme o presidente da ACV informou ao jornal A Cidade, a ação já está sendo planejada pela equipe de marketing e diretoria. “Já estamos formatando ela e logo estaremos anunciando a campanha. Os consumidores podem esperar que vem coisas boas como sempre”, finalizou.