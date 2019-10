Os interessados em votar devem apresentar documento com foto e título de eleitor; a eleição ocorre no Campus Centro da Unifev

publicado em 06/10/2019

De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, os candidatos passaram por uma seletiva (Foto: Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDepois de algumas etapas de seleção, 16 candidatos disputam neste domingo cinco vagas no Conselho Tutelar de Votuporanga. A eleição será realizada das 8h às 17h no Campus Centro da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga). Os interessados em votar devem apresentar documento com foto e título de eleitor.De acordo com a Prefeitura, os candidatos passaram por uma seletiva na apresentação de documentação, prova escrita direcionada ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e de conhecimentos de informática. Do total de 19 inscritos, 16 foram aprovados.Serão eleitos cinco conselheiros que exercerão mandato a partir de 10 de janeiro de 2020 a 9 de janeiro de 2024. Os conselheiros receberão salário de R$ 2.805,54, além de outros benefícios da Administração Municipal.Ainda conforme o Poder Executivo, os aprovados fizeram suas campanhas corpo a corpo e pelas redes sociais, mostrando suas propostas de trabalho na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.Segundo Emerson Pereira, secretário municipal de Assistência Social, neste ano houve um rígido processo de escolha, objetivando melhor seleção dos candidatos. “Quem ganha com isso são nossas crianças e adolescentes. Fui conselheiro tutelar por dois mandatos e sei desta grande responsabilidade”, comentou.Todas as pessoas a partir de 16 anos, que tenham inscrição eleitoral correspondente à zona eleitoral de Votuporanga até 30 de maio de 2019, poderão votar nos candidatos a conselheiros tutelares. O voto é facultativo.Os conselheiros têm como atribuição fiscalizar se a família, comunidade, sociedade em geral e o Poder Público estão assegurando com absoluta prioridade a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, cobrando para que todos esses cumpram com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Constituição Federal. Por isso, sua atuação é independente de qualquer esfera governamental, utilizando dela apenas estrutura necessária para execução dos trabalhos a serem desenvolvidos.É importante deixar claro que o Conselho Tutelar não possui atribuição de fiscalizar e sim de garantir os direitos dos menores. Em algumas situações, o órgão desenvolve um trabalho de orientação junto aos pais ou responsáveis.O Conselho Tutelar de Votuporanga atende na rua Tietê, 3059, entre as ruas Minas Gerais e Bahia, no bairro Santa Eliza. O atendimento em dias úteis é realizado das 7h30 às 17h. Em horário comercial, os telefones disponíveis do Conselho Tutelar são 3422 – 2288 e 3422 – 4468. Após às 17h, o número do telefone de plantão, em caso de urgência e emergência é o 98134 – 5442.