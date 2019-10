Associação Comercial de Votuporanga divulga que nesta sexta-feira as lojas da cidade estarão abertas até as 22 horas

publicado em 11/10/2019

A ACV - Associação Comercial de Votuporanga divulga que nesta sexta-feira as lojas da cidade estarão abertas até as 22 horas, oferecendo uma oportunidade a mais para as compras do Dia das Crianças, já que amanhã o comércio estará fechado, seguindo o feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.

Para incentivar os consumidores e atrair visitantes de cidades vizinhas, a ACV, com apoio da SicoobCredlider, desenvolve a campanha "Ser criança é uma aventura”. Quem comprar nas lojas associadas concorrerá a um patinete elétrico, quatro bicicletas e um smartphone. Os vendedores dos clientes sorteados também ganharão vales-compras de R$150 cada. O sorteio será no dia 16 de outubro.