Em apresentação de gala, dupla faz um dos melhores shows de Votuporanga dos últimos anos e embala público presente

publicado em 29/10/2019

Chitãozinho e Xororó fizeram show de cerca de 1h40 e levantaram o público no Assary (Foto: Beto Ferraz/ Assary)

Fábio FerreiraSem dúvidas o Assary Clube de Campo viveu no último sábado uma das noites mais memoráveis dos seus recém completados 55 anos. Chitãozinho e Xororó cantaram e emocionaram o público no Centro de Eventos do clube, que estava completamente lotado. Com um sucesso atrás do outro, os sertanejos embalaram os seus maiores clássicos e levaram o público ao delírio. Indiscutivelmente foi um dos maiores shows de Votuporanga dos últimos anos.A dupla Flávio e Rodrigo abriram a noite misturando o sertanejo universitário com moda de viola. Com uma super produção, Chitãozinho e Xororó subiram ao palco pontualmente às 22h50 e abriram o show com “Nascemos para Cantar”. E não parou de emendar um sucesso atrás do outro: “Páginas de Amigos”, “Fio de Cabelo”, “Caipira”, “Saudade da Minha Terra”, entre tantos outros. Foi um show que o publicou cantou e acompanhou todas as letras do começo ao fim.À vontade no palco, Chitãozinho e Xororó demonstravam alegria de estar de volta a Votuporanga, onde reencontraram grandes amigos do passado. Ao cantar “Se Deus Me Ouvisse”, eles arrancaram aplausos de pé do público mostrando porque é considerada uma das maiores duplas da história do sertanejo. A voz de Xororó, mesmo aos 62 anos, impressiona e causa espanto. O público reagiu com muitas palmas.Como era esperado, o ápice do show foi quando a dupla embalou o sucesso que é considerado o hino nacional. “Evidências” levou o público a loucura. Quando a dupla ajoelhou no palco durante o refrão, o Centro de Eventos do Assary veio abaixo. E o show seguiu até cerca de 0h30.Antes do fim, Chitãozinho e Xororó ainda foram surpreendidos em cima do palco com uma homenagem do narrador e colunista deste jornal, Rogério Assis, que junto de sua mãe, entregou a dupla um quadro com uma foto da coluna Túnel do Tempo quando seu pai Oscarito, animador sertanejo, apresentou um show da dupla na Concha Acústica, em 1979.Depois, Rodrigo Olih e a dupla Wesley e Gustavo encerraram a noite especial do Assary com mais sertanejo e animação até altas horas. O público foi embora pra casa satisfeito com a realização de mais um grande evento da diretoria do Assary.