Apresentações serão no “Vasto Mundo – Galpão Principal”; espaço é dedicado para artistas locais e da região

publicado em 25/10/2019

Desta sexta-feira até domingo, animam o espaço as bandas SP 520, Amadeu Álamo, Pano pra Manga e a cantora Sarah Celi (Foto: Comunicativa Imprensa e Eventos)

A música está presente em todos os dias do Festival Literário de Votuporanga – Fliv, por meio dos Saraus Culturais que têm acontecido ao longo da semana no palco do “Vasto Mundo – Galpão Principal”. Desta sexta-feira até domingo, animam o espaço as bandas SP 520, Amadeu Álamo, Pano pra Manga e a cantora Sarah Celi.Nesta sexta-feira (25/10), o show é da banda votuporanguense “SP 520”, formada por cinco integrantes, com influências em Linkin Park, 30 Seconds to Mars, U2, CPM22 e outras. No repertório, várias músicas autorais e interpretações não autorais diversificadas.No sábado (26/10), o Sarau Cultural terá dobradinha de apresentações. Às 21h40, sobe no palco do “Vasto Mundo”, Sarah Celi, com pop-rock nacional, anos 90, MPB e músicas francesas. Na sequência, Amadeu Álamo e Banda, que promete proporcionar um ambiente alternativo e agradável com o melhor do rock.Quem encerra a programação do Fliv, é a banda “Banda Pano Pra Manga”, no domingo (27). Pensado em passagens culturais históricas, o sarau cultural com a “Pano Pra Manga” não fará somente um show, mas também contará uma história de forma musicada, a partir da influência que a literatura tem na vida cotidiana. Eles apresentarão uma linha do tempo que começa nos anos 60 e termina nos auges da contemporaneidade da música brasileira.A programação completa está disponível no site www.flivotuporanga.com.br.FLIV 2019O 9º Festival Literário de Votuporanga – FLIV 2019 começou no dia 19 e segue até 27 de outubro com mais de 450 atividades gratuitas, numa realização do Ministério da Cidadania, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Prefeitura de Votuporanga. Recebe o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e do Programa de Ação Cultural - PROAC. Tem o patrocínio das empresas Sabesp, Ambev e Facchini e o Co-Patrocínio da Levity, Unifev e Itamarati. As empresas apoiadoras do FLIV são Cantoia Figueiredo, Básica, Porecatu Supermercados, Converd, Fiorilli Software, BIM Ferro Velho São Paulo e Kopenhagen. Conta com a colaboração da Casa das Rosas, Pontos MIS e SP Leituras, a promoção da TV TEM e execução da Associação Paulista de Amigos da Arte – APAA. Acompanhe mais informações em www.flivotuporanga.com.br ou nas redes sociais @flivotuporanga.