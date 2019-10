A Câmara restabelece seu expediente com seis projetos de lei para votação dos vereadores

publicado em 29/10/2019

Dos seis projetos de lei que devem ser votados na Câmara, cinco são denominação de ruas (Foto: Câmara)

Fábio FerreiraDepois de prorrogar a 38ª Sessão Ordinária para esta terça-feira por conta do Dia do Servidor Público, comemorado ontem, a Câmara Municipal de Votuporanga restabelece seu expediente com seis projetos de lei para votação dos vereadores, sendo cinco deles de denominação de ruas.De autoria do vereador Silvio Carvalho serão três projetos de lei de denominação de vias da cidade. O primeiro deles refere-se à denominação de rua Natalina Verati Arado a atual rua Projetada 06, localizada no Loteamento Comercial Nova Alvorada. O segundo projeto refere-se à denominação de rua Valdemar Alves Felício a atual Projetada 04, localizada no Loteamento Parque Vida Nova Votuporanga III. O terceiro projeto refere-se à denominação da rua Projetada 03, no Loteamento Jardim Tarraf I, de rua José Arado.Já de autoria do vereador Serginho da Farmácia, o projeto de lei 164/2019 denomina de rua Orides Luques Zanon a atual rua Pojetada 04, localizada no Loteamento Residencial João Zanon. Outro projeto de lei que será apreciado será o proposto pelo vereador Chandelly Protetor que denomina o Centro de Proteção da Vida Animal com o nome de “Deputado Federal Ricardo Izar”.Um veto do Poder Executivo também será apreciado pelos vereadores. O veto do Executivo trata-se sobre a capacitação e orientação dos servidores públicos para prestação de primeiros socorros e dá outras providências. A sessão começa às 18h e é presidida pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso.