Premiado pela Real Academia como um dos melhores chopps do Brasil, unidade de Votuporanga é a primeira franquia do Estado de São Paulo

publicado em 11/10/2019

Buteko Choperia é o mais novo bar de Votuporanga que promete servir um dos melhores chopps do Brasil (Foto: Divulgação)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brPensando em uma nova opção de lazer para os votuporanguenses, os irmãos João Vitor e Ana Carolina trouxeram para a cidade uma das franquias de maiores sucesso em relação a comercialização de chopp e petiscos exclusivos no Nordeste do País. Inaugurada recentemente, o Buteko Choperia está localizado na avenida Ângelo Bimbato, 3.098, em frente ao Parque da Cultura.O Buteko Choperia surgiu em 2004 em São Luis do Maranhão. Em 2009, a rede inaugurou sua primeira filial em Itajubá-MG. Após decidir entrar para o universo das franquias em 2015, Votuporanga foi escolhida a dedo para se tornar a primeira unidade no plano de expansão da marca no estado de São Paulo.Segundo os proprietários, a cidade foi escolhida pelo desenvolvimento comercial e pela aceitação deste mercado. “Votuporanga tem muitas empresas, faculdade e tem muitas cidades da região próximas, então apostamos muito aqui”, comentou o sócio-proprietário João Vitor em entrevista a Cidade FM.Flávio Inácio, um dos sócios da marca Buteko Choperia, acompanha de perto a expansão da marca em Votuporanga. Ele comenta que a franquia é reconhecida por oferecer a melhor experiência na hora do cliente beber um chopp. “Nós temos um chopp muito gostoso e muito gelado. Já recebemos vários prêmios por conta dos nossos chopps. Somos premiados pela Real Academia do Chopp como o melhor desde 2006 do Norte e Nordeste do País. Temos todo um processo antes do chopp chegar à mesa do cliente”, explicou.Além do chopp Brahma e pratos e petiscos exclusivos, a casa ainda oferece aos sábados e domingo por R$ 29,90 uma feijoada no horário do almoço, que é acompanhada de arroz, farofa, laranja e couve. No Buteko Choperia também haverá música ao vivo as sextas-feiras e sábados. Aliás, o show deste sábado fica por conta da banda Rock in Trio para animar o público com uma apresentação de rock and roll.Neste início o Buteko Choperia fica aberto em Votuporanga todos os dias, de segunda a segunda. Entre os pontos principais do novo bar da cidade, os proprietários frisam a importância de promover um atendimento diferenciado e proporcionar a melhor experiência ao cliente. “Nosso foco principal é atender bem. Atendimento de qualidade é primordial. Até por isso todos os colaboradores passaram por um intenso treinamento padrão antes de inaugurarmos a casa em Votuporanga”, contou João Victor.O Buteko Choperia de Votuporanga também oferece às quartas-feiras a promoção de Chopp Brahma em dobro, além de transmitir os jogos ao vivo em um super telão, instalado em um local estratégico do bar. Em breve a casa deve anunciar novas promoções ao longo da semana.