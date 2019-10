O evento está marcado para o dia 25 de janeiro de 2020

publicado em 28/10/2019

Da redação

Ao fim do show de Chitãozinho e Xororó, a diretoria do Assary tratou de anunciar o próximo show do clube: Alexandre Pires. Seu novo projeto, Baile do Nêgo Véio, promete uma mistura de ritmos com os maiores sucessos dos anos 90. Tudo isso em 3h de show. O evento está marcado para o dia 25 de janeiro de 2020. A diretoria do clube promete iniciar as vendas de mesas e convites já a partir do próximo dia 1º de novembro.

Sucesso em dezenas de casas de show de todo o Brasil, o 'Baile do Nêgo Véio', projeto especial de Alexandre Pires, apresenta toda a versatilidade do artista ao reunir num mesmo repertório hits dos anos 90 dos mais diversos segmentos: Do funk pop de Claudinho e Buchecha ao Axé de Araketu, passando pelo pagode inesquecível do Só Pra Contrariar, é claro!