Médica Dra. Lara Galvani Greghi e a supervisora de Enfermagem, Camila Bottura, estiveram em São Paulo

publicado em 18/09/2019

A edição contou com mais de 20 sessões de palestras e conferências (Foto: Santa Casa)

Entre os dias 11 e 14 deste mês, o Grupo Santa Joana reuniu especialistas em neonatologia do país e do mundo para o 22º Simpósio Internacional de Neonatologia, no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo. A Santa Casa de Votuporanga, é claro, esteve presente com a médica responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, Dra. Lara Galvani Greghi e a supervisora de enfermagem, Camila Bottura.Na quarta-feira, aconteceu o 2º Workshop da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais. E nos demais dias, o grande evento. O objetivo foi realizar um ciclo de atualizações e novos aprendizados para o corpo clínico relacionado aos cuidados intensivos neonatais, por meio de aulas e debates relevantes com grandes expoentes da área.A edição contou com mais de 20 sessões de palestras e conferências e, ainda, recebeu quatro convidados internacionais para compor as discussões: Donna M. Ferriero, professora emérita dos departamentos de Pediatria e Neurologia da Universidade de São Francisco (Califórnia); Lisa Saiman, professora do departamento de Pediatria - Doenças Infecciosas do Hospital Infantil Morgan Stanley | Universidade de Columbia (Nova York); Lucky Jain, diretor do departamento de Pediatria da Universidade de Emory (Atlanta); e Patrick J. Mc Namara, diretor da divisão de Neonatologia do departamento de Pediatria da Universidade de Iowa (Iowa).Dra. Lara enfatizou a importância de participar do simpósio. “Conhecermos as novidades em tecnologia, consensos e atualizações nos diversos tratamentos em neonatologia possibilita melhorar a qualidade da assistência aos nossos pequenos pacientes” frisou.