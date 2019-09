Atividades, realizadas durante o primeiro semestre, são uma iniciativa do Núcleo de Valorização da Memória Cultural e do Meio Ambiente da Instituição

publicado em 04/09/2019

O objetivo de trabalhar noções de cidadania e de preservação de valores culturais, sociais e bens históricos com os participantes (Foto: Unifev)

A UNIFEV, por meio do Núcleo de Valorização da Memória Cultural e do Meio Ambiente, desenvolveu, durante o último semestre, um projeto de Educação Patrimonial e Ambiental junto às escolas e empresas do município e região. A iniciativa, intitulada Um conto e um ponto, teve o objetivo de trabalhar noções de cidadania e de preservação de valores culturais, sociais e bens históricos com os participantes.Foram realizadas atividades na própria UNIFEV, com a turma da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNIATI), na Escola Estadual Manoel dos Santos, em Magda, e em uma empresa da área de Engenharia de Fernandópolis, entre outros locais.De acordo com a docente responsável pelo Núcleo, Profa. Ma. Evanir Regina Moro Peichoto, os conteúdos foram desenvolvidos por alunos de diversos cursos da Instituição. “Algumas atividades foram feitas ao ar livre, como forma de observar a importância do patrimônio. Outras ações envolviam a preservação do meio ambiente, como o plantio de árvores, além de exibição de filmes e documentários relacionados à temática”.Ainda segundo Evanir, a iniciativa teve grande adesão da comunidade acadêmica. “Ficamos muito felizes com o resultado. Por este motivo, no próximo semestre daremos continuidade às atividades”, finalizou.