Conjunto Poliesportivo – Ginásio Prof. Lindolfo Pellegrini atenderá os alunos do Centro Universitário de Votuporanga e do Colégio Unifev

publicado em 14/09/2019

Diversas lideranças participaram da inauguração do Conjunto Poliesportivo da Unifev (Foto: Unifev)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brLideranças de diversas áreas e autoridades do município participaram na manhã deste sábado da inauguração da última etapa do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária, o Conjunto Poliesportivo – Ginásio Professor Lindolfo Pellegrini.O prefeito João Dado, secretários municipais, vereadores, o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, a juíza do trabalho Angela Naira Belinski (que representou o Poder Judiciário), entre outros, participaram do ato e foram recebidos pelo presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Penha Vasconcelos, e pelo reitor, professor doutor Osvaldo Gastaldon.O novo espaço é destinado às atividades práticas dos alunos do Centro Universitário de Votuporanga e também do Colégio Unifev. De acordo com a Unifev, o nome do espaço faz homenagem ao docente Lindolfo Pellegrini (in memoriam), importante colaborador da Instituição por mais de 30 anos.As novas instalações – com 1.920,91 m² de área útil construída – contam com quadra esportiva, quadra de voleibol de areia, sala de avaliação física e espaço para prática do judô. Além do Conjunto Poliesportivo, o Complexo abrange os já inaugurados Conjunto Aquático Adulto, Conjunto Aquático Infantil, pista de atletismo e campo de futebol, totalizando 13.471,05 m².Osvaldo Gastaldon destacou que a construção do espaço trouxe um ganho significativo para a instituição. “Sem dúvidas, o Complexo da Cidade Universitária se tornou um centro de referência esportiva. A Unifev é a única de toda a região a oferecer aos seus alunos um ambiente completo de ensino, aliando as atividades acadêmicas à prática saudável do esporte”, comentou. Também, acrescentou, há um grande benefício para a população em geral, que tem a possibilidade de participar de diversos projetos desenvolvidos pelos cursos nas instalações do Complexo.Segundo Celso Penha, nos próximos meses serão inaugurados mais espaços na instituição. “Estamos finalizando o novo pátio do Colégio Unifev, composto por praça de alimentação, banheiros masculino e feminino, praça de convivência e uma passarela de acesso às salas de aula”, explicou. Ele reforçou o compromisso da mantenedora em administrar, de forma transparente, todos os recursos em prol de melhorias para toda a comunidade acadêmica.Ontem a Unifev também homenageou outro importante colaborador da instituição. O Núcleo de Vivências Corporais do Campus Centro, coordenado pelo curso de Educação Física, foi nomeado como Núcleo de Vivências Corporais Professor José Flores da Cunha. Conhecido como Professor Zito (in memoriam), o homenageado atuou como docente do Centro Universitário de Votuporanga e do Colégio Unifev por mais de 30 anos.