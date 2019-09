O evento contou com a grande participação do público e o que não faltou foi aplausos e muitos risos

publicado em 16/09/2019

No palco do Votuporanga Clube, Cleber Rosa animou a noite do último sábado e arrancou risadas do público (Foto: Da Assessoria)

Da redação

A Cidade FM trouxe no último sábado (14) em Votuporanga, o Stand up do humorista Cleber Rosa, o Chico da Tiana. O show de humor “Nói que é pobre” aconteceu no Votuclube, com a presença de adultos e crianças, uma vez que a classificação do evento era livre.O espetáculo é baseado nas situações vividas pelo “pobre”, daí o nome do show. Durante a apresentação, o humorista contou algumas situações da população votuporanguense de forma bem-humorada, arrancada a gargalhadas de todos os participantes.Antes do evento, o comediante passou pelos estúdios da Cidade FM para bater um papo com os radialistas Carlinhos Barboza e João Carlos Ferreira. Ele aproveitou para receber alguns fãs que estavam na rádio para fotografias.O evento teve grande aceitação e participação do público votuporanguense e o que não faltou foi aplausos para o humorista e, claro, muitas risadas. Cleber Rosa contou que gostou demais de Votuporanga, das pessoas e que foi muito bem recebido. "Tirando o calor de 40 graus da cidade, fui muito bem recebido e pretendo voltar com um próximo show", contou.Na abertura do stand up, Cleber Rosa apareceu com o personagem que é muito querido de todos: Chico da Tiana. Um indivíduo que vive no campo e fez observações únicas sobre nosso dia-a-dia.Em seguida, o artista trouxe a apresentação do canal 'Reclamação do dia', na qual ele aparece em um sofá com um telefone na mão, fazendo reclamações e brincando com situações vividas pelas pessoas.Com o stand up, o público votuporanguense se identificou e viu que o melhor remédio é rir junto das desventuras e dificuldades da vida e já esperam para o próximo show de humor na cidade. (Colaborou Lígia Ruiz)