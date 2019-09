Gerente de Faturamento, Daniella Vila Falchi, discutiu sobre saúde financeira e apresentou projeto do Hospital

publicado em 18/09/2019

Com o tema “O futuro é agora. Em que tempo você está?”, o evento reuniu vários profissionais (Foto: Santa Casa)

Expor um caso de sucesso em um congresso nacional. Assim foi a participação da Santa Casa de Votuporanga no AUDHOSP/AUDHASS - Congresso Nacional de Auditoria Sistema Único de Saúde (SUS) e Saúde Suplementar, realizado no período de 10 a 13 deste mês, em Águas de Lindóia (SP).Com o tema “O futuro é agora. Em que tempo você está?”, o evento reuniu enfermeiros auditores, médicos, faturistas e gestores hospitalares de diversas cidades, visando a atualização de conhecimento.A gerente de Faturamento do Hospital, Daniella Vila Falchi, ministrou a palestra “Saúde Financeira: Tratamento Intensivo e Delicado”. O convite surgiu do coordenador científico do 4º AUDHASS, Rogério Medeiros.Daniela apresentou o processo de faturamento da Santa Casa, explicando o que faz o faturamento adoecer, qual o levantamento de problemas e ações realizadas para o tratamento em contas médicas. “O nosso futuro é agora, para que possamos evoluir, precisamos aceitar as mudanças o tempo todo e apostar na inovação tecnológica. O papel do enfermeiro auditor é importante nesse processo e o futuro das glosas”, disse.Ela enalteceu a importância de participar do congresso. “Ao palestrar, nos tornamos mais competitivos no mercado de trabalho. O domínio de apresentar gera a capacidade de troca de informações entre instituições e maior ciência sobre o nosso processo de trabalho. É muito gratificante poder mostrar todo conhecimento que adquirimos ao longo do tempo, e partilhar as nossas experiências com outros hospitais, onde podemos analisar que as dificuldades são as mesmas, umas em maior proporção e outras em menor.”, ressaltou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a apresentação. “Fazer parte do cronograma de palestras nos enche de orgulho. Participamos ativamente de um congresso nacional, apresentando nossas rotinas e aprendendo também com outras entidades. Para nós, que acompanhamos o AUDHOSP/AUDHASS ao longo dos anos, é a prova de que nosso setor de Faturamento está em evidência e é exemplo para os demais hospitais”, finalizou.