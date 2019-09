Tradicional evento será realizado entre os dias 15 e 17 de outubro, com atividades no Campus Centro e no Parque da Cultura

publicado em 23/09/2019

A programação contemplará palestras sobre marketing e empreendedorismo, relações interpessoais, planos de negócio e a carreira publicitária (Foto: Unifev)

O curso de Publicidade e Propaganda da UNIFEV promoverá, entre os dias 15 e 17 de outubro, a 18ª Semana de Comunicação e Linguagens (Semancol). Neste ano, o tradicional evento, aberto aos alunos da graduação e profissionais da área, abordará a temática Se penso logo crio, com atividades no Campus Centro e no Parque da Cultura.De acordo com a coordenadora do curso, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune, a Semancol contará com palestras e oficinas baseadas nas diversas possibilidades da área. “Nosso objetivo é mostrar aos estudantes todas as vertentes do mercado publicitário. Hoje, estamos vivendo cada dia mais conectados com as novas mídias, o que também faz surgir novos campos de atuação”, destacou.Os interessados devem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/semancol2019, até o dia 6 de outubro. O valor do investimento é de R$ 40, que pode ser dividido em até duas vezes.A programação contemplará palestras sobre marketing e empreendedorismo, relações interpessoais, planos de negócio e a carreira publicitária, além das oficinas sobre jogos de tabuleiros, photoshop e técnicas de desenho e fotografia, entre outras atividades.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.