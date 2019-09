Ações envolveram uma palestra com a egressa Profa. Esp. Paula Pontes Prado e orientações à comunidade sobre alimentação saudável

publicado em 06/09/2019

O curso de Nutrição da UNIFEV realizou, ao longo da última semana, diversas atividades alusivas ao Dia do Nutricionista (comemorado em 31 de agosto). As iniciativas tiveram início no Auditório Prof. Antônio Seba, no Campus Centro, com uma capacitação sobre doença renal e suas implicações nutricionais.Na oportunidade, o evento reuniu a coordenadora da graduação, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, docentes e universitários. O curso teve como convidada a egressa Profa. Esp. Paula Pontes Prado, que atualmente é mestranda pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – campus Botucatu.Para a coordenadora, é sempre uma honra receber ex-alunos que se destacam no mercado de trabalho. “Todo o corpo docente sempre fica muito orgulhoso da jornada de cada estudante que passa pela UNIFEV. Com a vinda de profissionais, nossos alunos podem ter uma visão ampliada das novidades da área. Além disso, com essa troca de experiências, vimos que a alimentação tem um papel fundamental na promoção da saúde, pois está ligada à melhora da qualidade e da expectativa de vida da população e à promoção da saúde e do bem-estar”, destacou.Semana da NutriçãoAo longo da semana, alunos do curso acompanhados pelas docentes Profa. Ma. Martha Cristina Munhõs e Profa. Ma. Letícia Aparecida Barufi Fernandes, desenvolveram ações educativas sobre alimentação saudável junto à comunidade, em estabelecimentos comerciais do município.“Explicamos às pessoas que passaram pelo local que nosso papel é fazer com que os alimentos deixem de ter unicamente a função de promover a saciedade, para que passem a assumir algumas funções importantes, como prevenir o envelhecimento precoce, tratar doenças crônicas e fortalecer o sistema imunológico, entre outras. Frisamos, também, que apenas um profissional da área pode indicar, de maneira individualizada, quais as quantidades e combinações ideais de nutrientes para cada indivíduo”, finalizou a coordenadora.