O fogo se alastrou rapidamente e o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas

publicado em 19/09/2019

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para combater o fogo (Foto: Divulgação)

Da redação

Na noite desta quarta-feira (18), um incêndio em vegetação destruiu uma área verde localizada próximo do bairro Noroeste, em Votuporanga, assustando moradores de toda à cidade, já que é possível visualizar os reflexos, forte cheiro e fumaça ao longe.De acordo com informações, as chamas começaram no início da noite, e ainda por motivos desconhecidos e se alastrou rapidamente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para combater o fogo.