Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior apresentou dois trabalhos durante o 54º Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Fisiologia

publicado em 10/09/2019

Docente da UNIFEV participa de evento internacional (Foto: Unifev)

O docente do curso de Educação Física da UNIFEV Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior participou, recentemente, do 54º Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Fisiologia, no município de Ribeirão Preto. O evento contou com a participação de pós-graduandos e pesquisadores do Brasil e do exterior (Estados Unidos, Argentina, Canadá, Itália, França, Espanha, Inglaterra, Dinamarca e Japão).Na oportunidade, o docente apresentou os trabalhos intitulados: The effect of 12 weeks of semipresential multidisciplinary therapy in the leptin concentration of obese women e The effect of multidisciplinary therapy semipresential in the body composition of obese women, que investigaram as concentrações de leptina e as alterações na composição corporal de mulheres obesas (respectivamente).“Vale ressaltar que as pesquisas foram realizadas em parceria com profissionais das áreas de Nutrição, Biologia e Educação Física da Unifesp e da Ufscar. Além disso, todas as avaliações apresentadas foram desenvolvidas no próprio Núcleo de Vivências Corporais do Centro Universitário de Votuporanga. Gostaria de agradecer ainda ao incentivo do Programa Institucional de Qualificação e Capacitação ao Docente (PIQCD) da Instituição”, destacou Mariano.