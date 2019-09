A Secretaria da Saúde informou que as unidades de saúde estão abertas de segunda a sexta-feira, das 7h à 17h

publicado em 29/09/2019

Os sintomas e sinais mais comum da manifestação é o aumento das glândulas salivares (Foto: Reprodução)

Além da preocupação com os casos de sarampo, a Secretaria Municipal da Saúde também precisa reforçar a atenção com o aumento dos casos de caxumba em Votuporanga. Segundo os dados divulgados pela pasta a pedido do jornal A Cidade, neste ano, já foram confirmados 78 casos da doença.No ano passado, o município contabilizou 98 casos de caxumba no total. Já em 2017, foram notificados 254 casos da doença. A secretaria ainda disse que a única medida de prevenção da doença é a vacinação, que ocorre por meio da Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola).Os munícipes que ainda não se vacinaram, podem procurar as Unidades de Saúde de Votuporanga para a imunização de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Algumas unidades ainda contam com atendimento alternativo no Horário do Trabalhador, duas vezes por semana, até às 19h.Conforme a pasta, os casos de caxumba só são notificados com a confirmação da doença. Os sintomas e sinais mais comum da manifestação "é o aumento das glândulas salivares, principalmente a parótida, acompanhada de febre e outros sintomas como: dor de cabeça, dor no corpo e desconforto ao mastigar", explicou.A Secretaria Municipal da Saúde afirmou que a conscientização está sendo realizada constantemente sobre a vacina por meio de doses da tríplice viral, que previne também contra o sarampo e a rubéola, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.Em busca de prevenir o contágio do Sarampo no Município, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga participará da Campanha de Vacinação contra o Sarampo da Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Na primeira etapa, a Campanha será realizada de 7 a 25 de outubro, voltada exclusivamente para crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade.No dia 19 de outubro, sábado, haverá o "Dia D", com todas as Unidades de Saúde abertas das 8h às 18h. Durante a campanha, os técnicos das Unidades avaliarão a situação vacinal de cada paciente para a aplicação da vacina tríplice viral, que protege ainda contra a caxumba e a rubéola, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.A aplicação da vacina é a única forma de prevenir a ocorrência de sarampo na população, sendo a principal medida de controle da doença.