O ambulatório cumpriu integralmente todos os indicadores de qualidade e produtividade no primeiro semestre de 2019

publicado em 02/09/2019

O objetivo para os próximos meses é manter o índice de satisfação em alta (Foto: Assessoria de comunicação/Santa Casa)

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga conquistou um excelente índice de aprovação em pesquisa feita pelo Monitoramento dos Indicadores Valoráveis da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Nela, a unidade recebeu 99,8% de satisfação, no último trimestre.As pesquisas são realizadas diariamente, com os usuários, após o atendimento médico, de exame e procedimento cirúrgico. Foram avaliados critérios como Espaço Físico (99,4%); Recepção (99,7%); Atendimento Médico (99,6%); Atendimento de Enfermagem (99,7%); Outros profissionais (99,7%); Cirurgia (99,6%); Consulta (99,9%) e Exame (99,9%).De acordo com o relatório emitido neste mês, o Ambulatório cumpriu integralmente todos os indicadores de qualidade e produtividade no primeiro semestre de 2019.A gerente administrativa do AME, Marilza Cardi, enalteceu que o ótimo resultado obtido é fruto da responsabilidade, comprometimento e colaboração de todos os profissionais (funcionários, médicos e parceiros). “Somos uma equipe que visa cumprir à risca a nossa missão que é cuidar da saúde da população da melhor forma possível. Os resultados alcançados com a pesquisa comprovam a qualidade dos serviços e evidenciam nosso compromisso com o Ambulatório”, afirma.Segundo Marilza, o objetivo para os próximos meses é manter o índice de satisfação em alta: “Queremos reforçar nossos resultados nestes indicadores, garantindo que o Ambulatório seja sempre sinônimo de bom atendimento e humanização”, complementa. A unidade é gerenciada pela Santa Casa de Votuporanga e referência no atendimento ambulatorial para a região.11 anosO AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Mais de Votuporanga, o primeiro no interior do Estado de São Paulo, completou onze anos de funcionamento no mês de dezembro, com balanço superior a 4 milhões de atendimentos e 99% de aprovação dos usuários. A unidade abrange 29 municípios com população de 300 mil habitantes.Inaugurado em dezembro de 2007, o ambulatório já realizou, até o momento (julho/19), 1.825.893 consultas médicas e não médicas, 2.826.308 exames (SADT interno e externo), 48.509 Cirurgias Ambulatoriais. Somente em 2019, até julho, foram 86.804 consultas (médicas e não médicas), 119.683 exames e 3.383 cirurgias.A produção anual da unidade cresceu mais de 18%, no período (2008 a 2018). Em 2018, ocorreram 391.123 atendimentos, no total, contra 331.111, em 2008. No total, oferece 28 especialidades médicas e mais de 8 grupos de exames auxiliares de diagnóstico e terapêutica, a saber: - Diagnóstico em Laboratório Clínico; - Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citopatológica; - Diagnóstico por Radiologia; - Diagnóstico por Ultrassonografia; - Diagnóstico por Endoscopia; - Métodos Diagnósticos em Especialidades (Mix); - Diagnóstico por Tomografia; e Diagnóstico por Ressonância Magnética.Possui 30 consultórios de atendimento ambulatorial multiprofissional, sala de emergência totalmente equipada para dar suporte às atividades diárias do AME, 2 salas para cirurgias ambulatoriais e procedimentos endoscópicos, área para reabilitação, área destinada para exames diagnósticos inclusive com tomografia e ressonância magnética com sedação.“Comemoramos esses 11 anos de assistência gratuita ofertada ao cidadão com muito orgulho. Certos de que prestamos um serviço de qualidade à população e cumprimos com nosso propósito”, afirma a gerente médica, Ana Virginia Leone.AME VotuporangaFuncionamento: segunda à sexta-feira, 7h às 18h; sábados, 7h às 13hEndereço: Rua Maria de Freitas Leite, 2944 – Cidade Nova – VotuporangaTelefone: (17) 3426-6000