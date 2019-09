A ação, denominada Ser Criança é uma Aventura, será realizada entre os dias 30 de setembro a 11 de outubro

publicado em 25/09/2019

O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, falou sobre as novidades e premiações da campanha do Dia das Crianças (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brCom o objetivo de fomentar as vendas do comércio local, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) lançou na manhã desta quarta-feira mais uma edição da campanha do ‘Dia das Crianças’, celebrado no mesmo dia da padroeira Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro.Para a promoção deste ano, a ACV preparou diversos prêmios que agrade o gosto da criançada, como um patinete elétrico, quatro bicicletas e um smartphone. Além dos seis prêmios, os vendedores dos cupons sorteados também receberão um vale-compra para consumir nos estabelecimentos da cidade.Como é realizada em todas as campanhas, a equipe da Associação realiza o planejamento com antecedência para adquirir as melhores estratégias e premiações. A ação, denominada ‘Ser Criança é uma Aventura’, será realizada entre os dias 30 de setembro a 11 de outubro.Segundo o presidente da entidade, Valdeci Merlotti, para concorrer basta os consumidores adquirirem nas lojas participantes e preencherem os cupons. Serão distribuídos aproximadamente 120 mil cupons na campanha e o sorteio será realizado na Concha Acústica, na quarta-feira seguinte ao ‘Dia das Crianças’.Em virtude de ser uma das maiores campanhas do calendário do comércio de Votuporanga, a orientação da ACV para os comerciantes é que se preparem para receber os clientes. Para as lojas de brinquedos, principalmente, é importante uma diversidade nos estoques e vitrines que chamem atenção dos consumidores.Como dia 12 de outubro as lojas estarão fechadas, a Associação Comercial de Votuporanga ainda reforçou, durante o evento realizado no auditório da entidade, que o comércio ficará aberto em horário especial na sexta-feira (11), com o intuito de atender a demanda de consumidores.Ao jornal A Cidade, o presidente da ACV disse que a expectativa para esta campanha é que tenha um lucro de 5% a mais em relação ao ano passado. “Estamos bem otimistas e estamos esperando que o comércio tenha boas vendas. Até porque a gente atrai bastante pessoas de toda a região e estamos aguardando a todos”, finalizou.Da mesma forma como foi realizado no ano passado, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) promoverá no dia 5 de outubro um dia de recreação. Na Concha Acústica, as crianças do município poderão se divertir com brinquedos, pinturas faciais, bexigas, pipocas, algodão doce, além de outras atividades.Para animar todos os participantes, a banda Zéquinha de Abreu também realizará uma apresentação. Além da recreação, a entidade distribuirá 7 metros e 30 centímetros de bolo em razão ao aniversário de 73 anos da Associação.