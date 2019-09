Evento, realizado pelo Sistema de Ensino Unifev, no último sábado (dia 21), promoveu reflexões sobre reorganização curricular e conhecimentos de neurociência aplicados à aprendizagem

publicado em 25/09/2019

O encontro teve o objetivo de oferecer uma formação continuada para os educadores, buscando a melhoria do processo de aprendizagem (Foto: Unifev)

O Sistema de Ensino Unifev (SEU) promoveu, no último sábado (dia 21), a sua 2ª Oficina Pedagógica. O evento, realizado no Espaço Unifev Saúde (anexo à Santa Casa), recebeu cerca de 200 profissionais da Educação, vindos de 22 municípios da região.O encontro teve o objetivo de oferecer uma formação continuada para os educadores, buscando a melhoria do processo de aprendizagem. Na oportunidade, os palestrantes convidados, Profa. Esp. Karina Rizek e Prof. Dr. José Meciano Filho (Nino Paixão), abordaram, respectivamente, os temas: Concepções e premissas para reorganização curricular e prática pedagógica e A neurociência explicando os mecanismos cerebrais envolvidos na aprendizagem.Entre as autoridades presentes na abertura do evento, estavam o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; as coordenadoras do SEU, Profa. Dra. Nínive Daniela Guimarães Pignatari e Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral; a diretora da empresa Educa, Marialba Carneiro; e o representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e secretário de Educação de Palestina, Lauro Alexandre Silva Oliveira. Também marcaram presença a supervisora comercial do SEU, Silvia Helena Caporalini, a orientadora pedagógica, Profa. Esp. Daniela Cristina do Amaral Cipriano, e o gerente comercial da Instituição, Leandro Farnese.Em sua fala, o Reitor agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância de promover reflexões sobre práticas relacionadas à Educação Infantil, área que se dedica o Sistema de Ensino Unifev.“A participação de vocês aqui, hoje, comprova que estamos no caminho certo. Obrigado por acreditarem no material didático desenvolvido pelo SEU, preparado com muita competência e profissionalismo. Espero que a Oficina fortifique a caminhada de todos nós, que acreditamos ser possível construir um mundo diferente por meio da Educação".Mais informações sobre o Sistema de Ensino Unifev podem ser obtidas no site: www.unifev.edu.br/seu