publicado em 11/08/2019

Neste ano, a celebração acontecerá no templo da Igreja Shekinah, que está localizada na rua Itacolomi, nº 3.465 (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO Dia do Evangélico de Votuporanga foi celebrado no último dia 9 de agosto, no entanto, nesta segunda-feira, o Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga realizará um culto de ação de graças em comemoração ao 22º ano da data comemorativa.Neste ano, a celebração acontecerá, às 20h, no templo da Igreja Shekinah, que está localizada na rua Itacolomi, nº 3.465, ao lado da praça São Bento, no centro da cidade. O ato religioso é aberto para toda a população que desejar participar.A data foi instituída no município por meio da Lei Municipal 2.965, de julho de 1997. A lei é de autoria do Milton Francisco de Souza, popularmente conhecido como Miltinho, na época em que era vereador na cidade. Hoje, é secretário executivo do Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga (COPAEV) e coordenador do evento.A lei referente ao Dia do Evangélico de Votuporanga foi promulgada em 16 de julho de 1997, “a qual o objetivo tem sido alcançado, que é a união do povo evangélico de nossa cidade para conquistar mais almas para Jesus”.O culto de ação de graças ao Dia do Evangélico é realizado todos os anos para comemorar a lei.