A decisão foi deferida nesta terça-feira (06/08) pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

publicado em 08/08/2019

O prefeito João Dado e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) aprovou as contas da administração do Prefeito João Dado, referentes ao exercício de 2017, primeiro ano de mandato. A decisão foi deferida nesta terça-feira (06/08).O Prefeito João Dado comemorou a aprovação das contas e ressaltou que o parecer é fruto de um importante trabalho em favor do Município. “Nós conquistamos uma posição importante do Tribunal de Contas e que vem espelhar a realidade que implantamos. Nós conseguimos ter uma redução de aproximadamente 20% dos valores que antes eram trabalhados nos produtos que compramos. Isso nos permitiu uma economia para concluir e realizar novas obras na nossa querida Votuporanga, que completa 82 anos neste 8 de agosto. Estamos fazendo o que tem que ser feito e cuidando da nossa gente”.Além da aprovação de contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Governo do Prefeito João Dado tem se destacado em importantes rankings. Em junho deste ano foi divulgado que Votuporanga ficou em 1º lugar do Brasil no Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração (IGM-CFA), ano base 2018. De acordo com o levantamento, Votuporanga está no grupo 6, com Municípios de 50.001 a 100.000 habitantes com PIB (Produto Interno Bruto) per capita acima de R$ 20.400,00.A média geral de pontuação de Votuporanga foi de 8,92, sendo 7,90 de Finanças, 9,24 de Gestão e 9,63 de Desempenho.Em Índice de Qualidade de Investimento em Educação, Votuporanga obteve resultado de 9,1. Já no Índice de Qualidade de Investimento em Saúde, a cidade obteve resultado de 9,26 e o Indicador de Segurança do Município apresentou resultado de 9,99.Já no estudo feito pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, Votuporanga em 4º lugar da região do Noroeste Paulista no ranking da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Os números ainda garantiram a Votuporanga o 16º lugar no Estado de São Paulo e 18º lugar do Brasil. Com o estudo, a Cidade foi classificada como “Rumo à Universalização” na categoria de Municípios “Pequeno e Médio Porte”. As colocações foram garantidas pela Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental.De acordo com os dados divulgados neste ano com ano base em 2017 do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, Votuporanga tem 100% de abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto e destinação adequada, e 97,20% em coleta de resíduos sólidos. A pontuação total do Município é de 497,20 com Plano Municipal de Saneamento completo.O Prefeito João Dado destaca que o trabalho de todos os servidores colabora para que Votuporanga tenha uma boa gestão e alcance bons índices. “São os nossos servidores que realizam os trabalhos para a melhoria dos serviços e acesso da população em todos os quesitos”.