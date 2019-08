Centro de Eventos do Assary ficou lotado para a apresentação do votuporanguense em prol da Santa Casa

publicado em 09/08/2019

O público se envolveu em cada canção e foi tomado pelas emoções (Foto: Santa Casa)

Uma noite inesquecível. Assim foi a definição do show do cantor Gustavo Mioto, em prol à Santa Casa de Votuporanga. O Centro de Eventos do Assary ficou lotado nesta quarta-feira (7/8), para a apresentação do ano!O público se envolveu em cada canção e foi tomado pelas emoções. Gustavo Mioto demonstrou toda a sua versatilidade, percorrendo desde modões de sertanejo, pop rock, além, é claro, de seus sucessos.O show teve classificação livre e as crianças fizeram questão de ficar coladinhas perto do palco. A apresentação foi de aproximadamente uma hora e meia não deixando ninguém parado e todos apaixonados pelo artista.Quem foi, não poupou elogios. “Foi sensacional a vibe do show na cidade natal. Gustavo cresce e brilha mais a cada dia. A simpatia é única. Meus agradecimentos e elogios à Santa Casa pelo evento lindo!”, disse Regilane de Aguiar Torres, mãe de Gabriela Aguiar Torres Vasconcelos, de 16 anos, que vieram de São Paulo.O cantor falou de sua satisfação. “Me realizei em Votuporanga, ver sua cidade cantando tudo, levantando das mesas, enchendo o Assary. Foi incrível! Muito obrigado pelo presente! Para sempre vou amar e estar nessa cidade”, afirmou Gustavo.Horas antes do show, ele e seu pai Marcos Mioto estiveram no Hospital. Eles foram recepcionados pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana. “É muito massa estar de volta. Nasci na Instituição no dia dois de março. Depois estive em dois momentos: no nascimento do meu primo e também na reforma da Santa Casa. Estou muito feliz”, disse o cantor.Marcos falou da iniciativa de ser o primeiro show beneficente. “Desde quando lançamos a carreira, falamos de fazer um evento em prol à uma entidade. Pensamos prontamente no Hospital, pelo vínculo”, contou.O provedor agradeceu o empresário e cantor. “Estamos muito felizes. Foi um sucesso e não temos dúvidas de que ficará marcado na história da Santa Casa e, principalmente, na memória dos votuporanguenses”, finalizou.