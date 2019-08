Moradores da Rua Maranhão receberam um notebook e duas bicicletas da Santa Casa

publicado em 29/08/2019

Márcio Fukuiama ganhou uma bicicleta e destacou que a importância de contribuir com o Hospital (Foto: Santa Casa)

Mensalmente, a Santa Casa de Votuporanga retribui toda a solidariedade da população. A campanha “Saúde que dá Prêmio’, promovida pela Instituição em parceria com a Saev Ambiental e TV Unifev, entrega notebook e bicicletas para os moradores que contribuem com o Hospital, por meio de doações na conta de água.O sorteio de agosto contemplou a Rua Maranhão, na Vila Nova. Naliana Romani Fontolan Silva recebeu um notebook, ao lado da avó Luzia. “Faz seis meses que colaboro e já ganhei. É muito importante ajudar a Santa Casa, porque auxilia quem mais necessita e ainda leva prêmio”, disse Naliana.O vizinho, Márcio Fukuiama, destacou que a importância de contribuir com o Hospital. Ele ganhou uma bicicleta. “É uma Instituição referência para todos nós. Os votuporanguenses deve colaborar, assim como a região ajuda por meio de leilões e arrastões. A causa é nobre”, afirmou.Isaias Ferreira da Silva também foi contemplado com bicicleta. “Sou evangélico e acho fundamental colaborar com o próximo, não importa quem é e nem de onde vem”, frisou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradece a contribuição e parabeniza os ganhadores. “Agradeço a todos que colaboram com a campanha, pois toda a renda é revertida aos nossos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa colaboração nos ajuda muito para continuarmos oferecendo um serviço de qualidade. Parabéns aos contemplados, vocês são mais que merecedores”, disse.SorteioPara falar sobre os serviços particulares, o gerente comercial Daniel David participou do programa “Saúde que dá Prêmio” deste mês. Daniel contou que o setor está à disposição da população, principalmente a parcela que não possui plano de saúde. “Estamos aqui para atender aqueles que estão interessados em partos, cirurgias plásticas, consultas médicas e muito mais. Queremos oferecer toda a estrutura do Hospital para o cliente”, disse.Ele contou que o Comercial fica ao lado da ala José Delgado. “Atuamos das 7 às 17h, faça sua cotação pessoalmente no setor ou pelo e-mail. Queremos recebe-lo para conhecer nossa Instituição, que é diferenciada”, complementou.O gerente afirmou ainda que a Santa Casa oferece facilidades. “Oferecemos várias opções de pagamento, a fim de que o cliente saia feliz e usufrua de nossos médicos e de nossas especialidades”, destacou.Daniel David fez um apelo para que a comunidade contribua com o “Saúde que dá Prêmio”. “O Sistema Único de Saúde (SUS) não tem uma tabela justa de repasse e nossa população nos auxilia com doações, realização de eventos e na conta de água. Peço que continuem a ajudar o Hospital. Vocês salvam vidas!”, finalizou.A campanhaPara participar e concorrer aos prêmios sorteados todos os meses, basta registrar pelo 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) o endereço da residência e indicar o valor que desejar, a partir de R$ 5. O ganhador principal recebe um notebook e os vizinhos da direita e esquerda, que contribuem, são contemplados com bicicletas. No início do ano, os prêmios são um carro zero quilômetro e notebooks. Mais informações no setor de Captação de Recursos, pelo telefone (17) 3405 9139.