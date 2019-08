Festa de aniversário rendeu esta colaboração para Hospital, referência para 53 cidades

publicado em 12/08/2019

A doação foi entregue para o Serviço de Nutrição e Dietética (Foto: Santa Casa)

Uma família solidária, repleta de amor ao próximo. As mulheres Caldorin celebraram a vida, com um significado ainda maior: ajudar quem precisa. Para comemorar o aniversário da mãe e filhas, o desejo foi muito mais do que felicidade, foi SAÚDE!Ivete Colombo Caldorin completou idade nova no dia primeiro de agosto. Suas gêmeas Eloa e Eloisa Colombo Caldorin fizeram 25 anos no dia três e Camila Colombo Caldorin Vetorazzo “trintou” na véspera de feriado, dia sete. “Quisemos agradecer pela saúde e pensamos em fazer uma festa em prol à entidade. Surgiu a ideia de solicitar leite. Sabemos que a Santa Casa utiliza muito e precisa ser ajudada. Ficamos felizes com a arrecadação”, contou Ivete.A doação foi entregue para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “O leite é item de primeira necessidade da Instituição, com consumo diário de 100 litros. Utilizamos no café da manhã e no preparo de alimentos. Esta colaboração é muito importante", disse o nutricionista João Carlos Bragato.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “Histórias como de Ivete e suas filhas nos motivam. São pessoas que abrem mão de receber presentes, pensando no próximo. Essa iniciativa beneficia diretamente nossos assistidos, que sentem todo amor. Muito obrigado!”, finalizou.