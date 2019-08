Nova direção: quem assume a Alvinegra nos três jogos que restam da Copa Paulista 2019 é o auxiliar técnico Rainer Oliveira

publicado em 07/08/2019

Rainer Oliveira, auxiliar técnico que comandará o CAV na Copa Paulista, e Rogério Mancini (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO técnico Rogério Mancini não comanda mais o Clube Atlético Votuporanguense. Depois de especulações sobre a sua saída, a diretoria alvinegra comunicou o desligamento do treinador na manhã desta terça-feira. No mesmo dia, o presidente do CAV, Marcelo Stringari, foi entrevistado no programa “Bola em Jogo”, da Cidade FM, oportunidade em que desabafou algumas vezes. “Não deu certo”, constatou.O mandatário relatou que esperava uma campanha melhor, no entanto os resultados não aconteceram. “Trouxemos jogadores, tiramos jogadores, mas não rendeu, então em uma conversa com Rogério decidimos que fosse melhor ele deixar o comando. Ele segue a vida dele. Infelizmente não teve uma boa passagem pela votuporanguense”, comentou. Marcelo acrescentou que a passagem ruim do treinador não reduz o fato dele ser uma ótima pessoa e “um cara do bem”. “Ele teve passagem vitoriosas por outros clubes, mas aqui infelizmente não deu certo”.O dirigente lembrou que até a última rodada contra a Ferroviária o CAV dependia apenas das suas forças, então o time tentou com as peças novas, porém não deu certo. “Nós temos que começar a passar a régua ver o que tem de bom, que foi muito pouco, e traçar o planejamento para o próximo ano”, apontou.A péssima campanha, continuou Stringari, faz com que todos sofram as consequências: os jogadores com dificuldades para renovar contrato ou encontrar outros times, a Alvinegra tem prejuízo financeiro e o torcedor com o sofrimento. “Não deu certo, erramos, errei, e vamos tocar a bola para frente”, falou.Dependendo do resultado contra o Mirassol, na manhã do próximo domingo, na casa do adversário, a diretoria começará a pensar no próximo ano. Na visão do presidente, enquanto há chances matemáticas, mesmo dependendo de outros jogos, o CAV não pode desistir.Marcelo afirmou que assume a responsabilidade pelo fracasso, já que é o líder. Questionado sobre quem fechou as contratações dos atletas, ele disse que não interessa quem contratou e que o importante é analisar os erros e pensar na frente para que equívocos não aconteçam mais. Mesmo assim, ele explicou que a maior parte das contratações são feitas pelo departamento de futebol e a direção confia em todos que estão no setor.Em outro desabafo, Stringari destacou que abdicou de uma vida no comércio e com a família para estar no futebol. Ele garantiu que não há arrependimento em participar da Copa Paulista mesmo com tudo que deu errado, porém agora é importante tirar aprendizados dos erros. “Não podemos isentar ninguém, desde o presidente aos jogadores, principalmente. Os atletas não corresponderam dentro de campo e vão pagar pelos erros deles”, afirmou.Para o mandatário, o time se acovardou e não conseguiu obter os resultados. “Todos têm que aceitar as críticas, tirando a diretoria financeira que faz o investimento no clube”.Na Copa Paulista, sob o comando de Mancini, a Votuporanguense somou cinco derrotas contra Comercial, Ferroviária, Linense, Comercial (returno), Ferroviária (returno) e dois empates contra Mirassol e Batatais. Mesmo com três reforços pontuais que chegaram para o returno da competição, o time de Mancini não engrenou e decepcionou o torcedor. O aproveitamento da equipe sob o seu comando é de apenas 9,5%. Quem assume o time nos três jogos que restam da Copa Paulista é o auxiliar técnico Rainer Oliveira.