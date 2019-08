Repasses serão no valor de R$ 500 mil que serão aplicados nas mais diversas despesas da modalidade

publicado em 07/08/2019

O prefeito João Dado e o Secretário de Esportes, José Ricardo da Cunha, foram recepcionados pelo Secretário de Estado de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado, acompanhado do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha, assinou, nesta segunda-feira (5), a renovação do convênio do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga para 2019 com o Governo do Estado de São Paulo. Eles foram recepcionados pelo Secretário de Estado de Esportes, Aildo Rodrigues Ferreira. A renovação contou com importante apoio do Deputado Estadual e líder do Governo João Doria, Carlão Pignatari.Com o convênio, os repasses totalizam R$ 500 mil, sendo R$ 250 mil para o Centro de Formação de Natação e Centro de Formação de Natação fase 2, respectivamente, divididos em 12 meses. De acordo com o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, os repasses serão aplicados “nas mais diversas despesas com a Natação, como materiais esportivos, recursos humanos, transporte, hotel, alimentação, locação de tendas, clínicas e taxas de participação em competições da Federação Aquática Paulista”.João Dado afirmou que são importantes convênios que trarão benefícios para a formação dos atletas do Município que treinam no Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho" e Parque Aquático “Prof. Luiz Carlos Toloni”. “Votuporanga é pioneira no Centro de Formação Esportiva dentro do Governo do Estado de São Paulo e serve de modelo para outras cidades de São Paulo. Esse convênio assinado é de extrema importância para que o trabalho continue sendo executado com excelência pelos nossos atletas”O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes. O projeto conta com a participação de aproximadamente 400 alunos, entre 7 e 22 anos, incluindo paratletas.