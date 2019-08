A ação foi promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública de São Paulo – Votuporanga e pela Escola do Legislativo “Doutor Roberto de Lima Campos"

publicado em 22/08/2019

O juiz de direito Evandro Pelarin ministrou uma palestra na noite desta terça-feira na Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem chegou em cima da hora ficou de pé durante a fala do juiz Evandro Pelarin. Com a presença de representantes de diversos órgãos e entidades, o conceituado magistrado da Infância e Juventude de São José do Rio Preto ministrou uma palestra na noite de terça-feira na Câmara Municipal de Votuporanga, que ficou lotada. A ação foi promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública de São Paulo – Votuporanga e pela Escola do Legislativo “Doutor Roberto de Lima Campos”.O tema da palestra foi “Pais e filhos” e o magistrado, que é bastante conhecido por suas medidas em relação aos cuidados com crianças e adolescentes, conversou com o jornal A Cidade sobre a questão. “Nós estamos aqui para falar basicamente o que diz a lei brasileira sobre a relação familiar, pais e filhos. Entendemos que com o passar do tempo, houve uma certa confusão nos papeis, não por culpa de pai ou mãe, mas por conta de uma ideia que veio surgindo, uma certa modernidade que não combina com a lei”, falou.Questionado sobre quais dificuldades atuais na criação dos filhos, Evandro apontou que a maior é a perda de referência, de saber qual o papel de cada um. “Como se comporta o pai, a mãe, o filho dentro de casa, a relação na escola”, acrescentou.Segundo os organizadores, a preleção teve como público-alvo pais, alunos das escolas públicas e particulares, educadores, estudantes universitários das faculdades públicas e privadas de Votuporanga. No entanto, pessoas de todas as idades e áreas participaram do evento.Representantes das polícias Militar e Civil prestigiaram a iniciativa, assim como do Tiro de Guerra local e o diretor do Fórum, juiz de direito Sérgio Barbatto.