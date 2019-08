O prefeito de Votuporanga, João Dado, assinou o contrato na manhã desta quinta-feira com a empresa campeã da licitação

publicado em 01/08/2019

O prefeito assinou o contrato para dar início às obras antienchentes na Ceará e a construção da casa do caseiro no CPVA (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, João Dado, iniciou a manhã desta quinta-feira anunciando e assinando o contrato para o início de obras importantes e que devem ser realizadas em breve na cidade. O evento contou com a presença do vice-prefeito Renato Martins, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, além de vereadores e secretários.Uma delas é a obra antienchente, que será executada na rua Ceará, próximo ao cruzamento com a rua Sergipe. O ponto é conhecido por trazer grandes transtornos aos moradores da região, que sempre precisam se desdobrar para evitar alagamentos em suas residências e estabelecimentos comerciais quando chove muito forte na cidade.Há muito tempo, a população votuporanguense aguarda pelas obras e na manhã desta quinta-feira o chefe do Executivo assinou o contrato que permite que a empresa vencedora da licitação inicie os serviços nos trechos da rua Ceará, entre a Amazonas e Das Bandeiras.“Esta obra é aguardada há décadas, mais de quarenta anos. Nós tivemos um trabalho importante para adaptar o projeto para usar produtos plásticos que determinam nos tubos menor ofensa ao subsolo daquelas ruas. Portanto, foi feito um trabalho de projetos pra viabilizar de maneira mais efetiva e adequada aquela obra”, reforçou o prefeito.Segundo Dado, esta obra irá somar as galerias de águas pluviais que já existem no trecho da rua Ceará e a expectativa é que com este trabalho, não aconteçam mais enchentes e prejuízos aos moradores daquela região.Para este projeto, o investimento total é de R$ 1,1 milhão e deve ser iniciado na próxima semana pela empresa que venceu a licitação, que se comprometeu em concluir os serviços em um prazo de até 90 dias, então, as obras devem encerrar no mês de novembro deste ano.Outra obra anunciada durante a coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, é a construção da casa do caseiro no Centro de Proteção à Vida Animal (CPVA), órgão vinculado ao Fundo Social de Solidariedade (FSS), da Prefeitura de Votuporanga.A casa deve ser construída no mesmo terreno do CPVA e, de acordo com a primeira dama e presidente do FSS, a obra é extremamente importante para que, além dos prestadores de serviço durante o dia, os cães e gatos possam ter acompanhamento também no período da noite.Da mesma forma que as obras antienchentes, a construção da casa do caseiro deve ser breve. Com a previsão de iniciar em breve, por parte da empresa que ganhou a licitação, a obra deve ser finalizada em até 90 dias, também, com a expectativa de inauguração para novembro.A ordem de serviço para a execução da casa do caseiro do Centro de Proteção à Vida Animal é de R$ 70 mil de recursos próprios.Dado ainda comentou brevemente sobre as obras antienchentes no trecho da rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, que também sofre com alagamentos e enchentes durante o período de forte chuvas. Segundo ele, o projeto que permite a contratação de um financiamento de R$ 20 milhões, viabiliza uma parte deste valor para a execução das obras na Padre Izidoro. No entanto, o processo ainda está em andamento, o que ainda deve levar um tempo para que a Prefeitura tenha acesso ao valor. Desde forma, Dado alegou que necessita do dinheiro para dar início às obras, porém elas devem ser realizadas em breve.