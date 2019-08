O local terá 198,66 m² de área construída e conta com investimento de R$ 381.170,31

publicado em 08/08/2019

A nova sede ficará ao lado do Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na Rua Antônio Galera Lopes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As obras do Banco de Leite Humano tiveram início no último mês. O objetivo do local é garantir o bom atendimento das mães na captação de leite humano para o repasse às crianças. Anualmente, o BLH atende, em média, 500 mães, individualmente, sendo que com a nova unidade a expectativa é de ampliar o número de atendimentos.Localizado ao lado do Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na Rua Antônio Galera Lopes, a nova sede do BLH terá investimento de R$ 381.170,31, sendo R$ 250 mil oriundos de convênio com o Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde, com apoio do Deputado Federal Fausto Pinato, e R$ 131.170,31 de recursos próprios do Município.O Banco de Leite Humano terá 198,66 m² de área construída e contará com sala de consultório, administração, arquivo, recepção, sala de ordenha, salas de estocagem, sala de processamento e de paramentação, banheiros, copa e áreas de serviço.Os serviços a serem realizados pela empresa responsável pela obra consistem em fundações, estrutura de concreto armado, alvenaria, cobertura e laje, esquadrias e revestimentos, pintura e instalações hidráulicas e elétricas.O Prefeito João Dado afirmou que “teremos o Banco de Leite Humano, que será um espaço de saúde pública importantíssimo para salvar a vida de nossas crianças”.Atualmente, 26 doadoras estão cadastradas no BLH para coleta domiciliar. Neste ano, até o momento, a unidade coletou 231 litros de leite nos domicílios.Para doar, a mãe precisa estar amamentando, ser saudável e apresentar produção láctea superior à necessidade de seu bebê. As mulheres devem levar os documentos pessoais (RG, CPF e Cartão do SUS) e cartão do pré-natal para se cadastrar no BLH.Após a coleta, o leite deve ser armazenado em congelador até o dia que a equipe captará o frasco no domicílio. Chegando no BLH, o alimento passa pelo processo de pasteurização para posteriormente ser encaminhado para a UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga.O leite materno é extremamente importante para esses bebês, pois é o alimento primordial para sua recuperação. Para os lactentes em geral, o leite materno é extremamente importante para o seu desenvolvimento, sendo o alimento que contém todos os nutrientes necessários e permitidos.O aleitamento materno evita doenças intestinais graves nos lactentes, diminui o risco de infecções pulmonares, além de otites; favorece o desenvolvimento muscular da face, facilitando no processo da fala posteriormente; e ainda reduz o risco de câncer de mama e de útero nas mães que amamentam; auxilia no retorno ao peso pré-gravídico mais facilmente, entre tantos outros benefícios.O atual Banco de Leite Humano foi inaugurado em dezembro de 2000 e está localizado anexo a Secretaria Municipal da Saúde, na Rua Santa Catarina, nº 3890, bairro Patrimônio Velho. O horário de funcionamento é das 7h às 11h e das 13h às 16h30. Mais informações podem ser obtidas pelo (17) 3405-9787 – Ramal 211.