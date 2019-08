A celebração cívica enaltecida pelo Prefeito João Dado já se tornou tradição no aniversário da cidade

publicado em 06/08/2019

O Desfile terá início com a Banda da Polícia Militar na Rua Amazonas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Toda a população votuporanguense está convidada para participar do Desfile Cívico, pelo terceiro ano consecutivo, nesta quinta-feira (08/08), para celebrar o aniversário de 82 anos de Votuporanga. Mais de 2 mil pessoas participarão do evento que terá início às 8 horas.Estarão presentes as Polícias Ambiental, Civil, Científica e Militar - juntamente com o canil, a cavalaria e o Helicóptero Águia; Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Soldados Mirins, Secretarias Municipais, entidades, clubes de serviço, escolas municipais e particulares, Santa Casa de Votuporanga, carros antigos, motoclubes, aeromodelismo, Trikes e Converd.O Desfile terá início com a Banda da Polícia Militar na Rua Amazonas. Na oportunidade, será apresentada a nova frota do transporte coletivo urbano e parte dos veículos novos adquiridos pela Prefeitura. Para encerrar o Desfile Cívico, a Orquestra Facmol apresentará o espetáculo Soprando Raízes, que também participa pelo terceiro ano consecutivo da comemoração do aniversário da cidade.A celebração cívica enaltecida pelo Prefeito João Dado já se tornou tradição e tem como objetivo despertar o sentimento de patriotismo e civismo nos cidadãos votuporanguenses.MissaNo período noturno, às 19h30, será celebrada a Missa em Ação de Graças pelo 82º aniversário de Votuporanga, na Catedral Nossa Senhora Aparecida. A celebração será presidida pelo bispo diocesano Dom Moacir Aparecido de Freitas.OrquestraNa noite do dia 8 de agosto, às 20h30, também haverá um concerto especial executado pela Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes da Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga. O programa escolhido faz uma releitura de obras mundialmente conhecidas no âmbito da música erudita e também do universo da música popular, proporcionando ao público a oportunidade de contato com o ambiente sinfônico através da genialidade de renomados compositores. A apresentação será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, às 20h30, com entrada gratuita.