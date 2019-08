Véspera do Dia dos Pais deve ser de movimento intenso no comércio de Votuporanga

publicado em 09/08/2019

O sorteio será no dia 14 de agosto, em frente à Concha Acústica (Foto: Comunicativa)

A ACV - Associação Comercial de Votuporanga espera que o Dia dos Pais deste ano represente crescimento em torno de 5% nas vendas, em comparação com o mesmo período do ano passado. Neste sábado (10/8), quando as lojas ficarão abertas das 9h às 18h, o movimento deve ser intenso.A abertura no segundo mês é tradicional no comércio de Votuporanga e atrai consumidores da cidade e de toda a região. "Preparamos um calendário que gere oportunidades aos comerciantes e consumidores", comentou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.Quem comprar nas lojas participantes da campanha "Promoção pro Paizão e pra família" até este sábado concorrerá a uma moto Suzuki 0km, uma SmartTV e oito vales-compras de R$ 300. As lojas sorteadas também ganharão vales-compras de R$150. A campanha da ACV recebe o apoio institucional da SicoobCredlíder – Cooperativa de Crédito.O sorteio será no dia 14 de agosto, em frente à Concha Acústica.