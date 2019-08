Nove Secretarias Municipais receberam os veículos, sendo Saúde e Educação as mais beneficiadas

publicado em 26/08/2019

Dentre o total, foram adquiridos 40 veículos de julho de 2018 a agosto deste ano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Com o objetivo de melhorar a qualidade e dar mais agilidade nos serviços ofertados, o Governo João Dado renovou e aumentou o número de veículos e máquinas da Administração Municipal.Nove Secretarias Municipais receberam veículos novos, sendo Saúde e Educação as mais beneficiadas. No primeiro ano da gestão, a Secretaria da Saúde possuía 54 veículos e, hoje, a pasta conta com 73. A Secretaria da Educação partiu de 38 para 45 veículos.O Prefeito João Dado afirmou que é um dia importante para o Município. “Nós estamos fazendo o que tem que ser feito e o Município está produzindo resultados, dando o transporte adequado a todos”.O Vice-prefeito, Renato Martins, destacou que o processo é importante para reduzir custos de manutenção de veículos. “Além disso, vamos conseguir agilizar diversas obras com as máquinas que foram compradas”.Dentre o total, de acordo com dados da Divisão de Administração da Frota, da Secretaria Municipal de Administração, foram adquiridos 40 veículos de julho de 2018 a agosto deste ano.Neste ano, a Secretaria Municipal da Saúde recebeu ambulâncias adaptadas para pessoas com deficiência, micro-ônibus e minibus para transporte de pacientes, além de 10 veículos para as Unidades de Saúde, que auxiliarão nos atendimentos domiciliares pelo Programa de Saúde da Família. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi beneficiado com um furgão adaptado para atendimento de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel.A Secretaria Municipal de Obras recebeu uma retroescavadeira, escavadeira, mini-retroescavadeira, caminhão, trator cortador de grama e tanque estacionário para emulsão asfáltica. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança recebeu dois veículos que atuarão como viatura para o trabalho dos agentes de trânsito. A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu três veículos, dois para a pasta e outro destinado ao Lar São Vicente de Paulo. Além destes veículos e máquinas, a Prefeitura também comprou uma Unidade de Resgate para o Corpo de Bombeiros de Votuporanga.