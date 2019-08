A onda de frio do início de julho foi a mais intensa do ano em todo o ?E?stado de São Paulo

publicado em 02/08/2019

Após uma leve 'trégua', o tempo deve voltar a esfriar nas regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente (Foto: Reprodução)

Após uma leve 'trégua', o tempo deve voltar a esfriar nas regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente neste fim semana.De acordo com o meteorologista Bruno Maon, a partir da noite desta sexta-feira (2) o tempo começa a mudar por causa do deslocamento de uma nova frente fria.“Esse sistema entra primeiro pela região de Presidente Prudente, por isso a temperatura já começa a cair rapidamente após o fim da tarde, e há condições para chuva de até moderada intensidade”, explica.?Apesar disso, o frio também chegará nas regiões de Araçatuba e Rio Preto.?"?Durante a madrugada de sexta para sábado (3), a frente fria avança para as regiões de Araçatuba e Rio Preto, provocando chuva fraca e queda de temperatura. Vale ressaltar que não há previsão de chuva forte ou de temporais, apenas de chuva leve e com acumulados inferiores a 5mm para todas as regiões da área de abrangência do SBT? no interior”.Além do frio, a? chuva também pode chegar no oeste e noroeste paulista. Ao longo do sábado, o céu deve ficar mais nublado?,? com possibilidade de chuviscos na parte da manhã e até mesmo ao longo do dia.“A presença do ar frio mantém a temperatura baixa mesmo durante a tarde, com máxima prevista em torno dos 18°C”, ?cita o especialista.?DOMINGO?O domingo (4) ainda deve ter bastante nebulosidade?,? podendo chover de forma fraca e rápida, nas regiões de Rio Preto e Araçatuba. Presidente Prudente tem chances menores de chuva, e a temperatura máxima deve ficar em torno de 21°C nas três regiões.O sol vai aparece e se acaba as possibilidades de chuva. A temperatura sobe durante a tarde com máximas de até 23°C.“A partir de segunda-feira (5)?,? o ar frio perde força e a temperatura entra em rápida elevação, voltando a passar dos 30°C já na terça-feira (6). A umidade relativa do ar volta a cair bastante, ficando abaixo dos 30% durante as tardes da próxima semana. Essa condição de tempo mais seco e quente deve predominar no restante do mês de agosto”, finaliza.INTENSIDADE DO FRIO EM 2019Segundo Maon, a expectativa é que a massa polar não seja mais intensa do que a da primeira semana de julho.“A onda de frio do início de julho foi a mais intensa do ano em todo o ?E?stado de São Paulo. Em Presidente Prudente e em Araçatuba, a temperatura mínima chegou a 1,8°C no dia 07 de julho, segundo dados do C?iiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas)”.“O instituto ainda não divulgou a temperatura mínima registrada em Rio Preto na mesma ocasião, mas um outro órgão governamental, a? Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) registrou mínima de 7,0°C também no dia 7 de julho. Estas foram as menores temperaturas oficialmente registradas nestas cidades em 2019”, explica.Já a menor temperatura registrada em toda a área de abrangência do ?SBT? no interior foi em Santa Salete, na região de Rio Preto. A mínima por lá chegou a -0,1°C na madrugada do dia 7 de julho, de acordo com dados divulgados pelo? Ciiagro. Ainda segundo o especialista, a madrugada do dia? 7? de julho foi a mais fria desde agosto de 2011.