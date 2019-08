Prestação de contas foi realizada na manhã do último sábado (dia 03), no Auditório da Cidade Universitária

publicado em 06/08/2019

FEV apresenta ações desenvolvidas junto à comunidade, durante café da manhã (Foto: Unifev)

Na manhã do último sábado (dia 03), a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), representada pelo seu Diretor-Presidente, Celso Penha Vasconcelos, apresentou para a comunidade externa um breve balanço sobre as atividades que vem sendo desenvolvidas na Instituição, desde o início deste atual mandato (triênio 2018-2021).O encontro, realizado no Auditório da Cidade Universitária, reuniu membros da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Curadores da FEV, representantes de entidades, lojas maçônicas e dos clubes de serviço de Votuporanga, além de autoridades locais.Durante a explanação, foi abordado, em especial, o trabalho do Centro Universitário de Votuporanga junto a 17 entidades votuporanguenses, por meio da promoção de atendimentos e atividades que englobam diversos cursos, entre eles, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. Além disso, foi demonstrado as melhorias estruturais realizadas pela FEV/UNIFEV nas instituições, como reparos, reformas e pinturas, entre outras.Outro ponto importante foi a apresentação dos encaminhamentos de estágios feitos pela EJUNIFEV - Empresa Júnior da UNIFEV, que, somente no 1º semestre de 2019, viabilizou 428 oportunidades para estudantes da Instituição.Em relação às construções em andamento, foram abordadas as obras do novo pátio do Colégio Unifev e a finalização do Complexo Poliesportivo, que ganhou iluminação (campo de futebol), pista de atletismo, quadras coberta e de areia, e espaço para judô. O Hospital Veterinário, que agora passará a funcionar na Cidade Universitária, tem previsão de inauguração para este mês de agosto, juntamente com as instalações da quadra coberta e do pátio do Colégio.Em sua fala, o Diretor-Presidente destacou que a finalidade do evento foi prestar contas à sociedade, para garantir a transparência do trabalho que vem sendo desenvolvido junto à Instituição. “Gostaria de frisar aqui, em nome da Diretoria da FEV e da Reitoria da UNIFEV, que estamos abertos a sugestões. Sabemos que nem sempre acertamos 100%, mas estamos nos esforçando para alcançar os principais objetivos dessa gestão. A UNIFEV não é nossa, ela é da comunidade. Por isso, nada mais justo que vocês tenham participação efetiva nas atividades. Obrigado pela presença de todos”, afirmou.