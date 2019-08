Uma obra de arte assinada por Ana Maria Bittar poderá ser arrematada, auxiliando o Hospital votuporanguense

publicado em 23/08/2019

O quadro é uma pintura de cavalo à óleo sobre a tela, com tamanho de 95 centímetros de altura por 75 centímetros (Foto: Santa Casa)

A DecorShow House está chegando em Votuporanga e já será na próxima semana. O espaço montado no Ville Hotel Gramadão promete chamar a atenção de todo o público pelo bom gosto, requinte e tendências de arquitetura e urbanismo, com lançamento nesta terça-feira (27/8), às 20h.Para coroar todo este evento, que será sucesso, uma dose elegante de solidariedade. A organização da DecorShow House irá leiloar uma obra de arte assinada pela artista plástica Ana Maria Bittar com renda para a Santa Casa de Votuporanga.O quadro é uma pintura de cavalo à óleo sobre a tela, com tamanho de 95 centímetros de altura por 75 centímetros. O valor inicial é de R$ 15 mil. “A DecorShow é uma feira que valoriza o design e a arte faz parte da existência. Entender a arte é estudar a humanidade, ter contato humano. Com o sucesso da feira, houve direcionamento de negócios, onde a administração do evento recebeu a doação de R$15 mil e adquiriu a obra do acervo Magali Grande e Israel Teixeira, presenteando para a Santa Casa. O Hospital é uma instituição séria, que tem as portas 24h abertas para as pessoas que necessitam de saúde. Meu pai faz hemodiálise e tem atendimento de primeiro mundo, visto o carinho que é recebido todos os dias. Nós, empresários, quando revertemos valores para a entidade, estamos devolvendo para a comunidade o que a sociedade nos dá”, afirmou Dil Grande, organizador da Decor Show.Ele explicou como será realizado o leilão. “Será de forma democrática e sucinta. O formato é igual dos Estados Unidos. Alguns arrematadores não compram os lotes, para não ter seus nomes divulgados. Por isso, mudamos um pouco o processo. Os visitantes saberão um pouco da retórica da arte e receberão envelopes. Eles preencherão formulários com nomes, valores e a equipe do Hospital fará a retirada deste material. Os papeis serão abertos mediante à diretoria, longe da mídia. Caberá ao futuro doador decidir se quer publicar esta boa ação nos veículos de comunicação”, destacou.Dil Grande enfatizou que, além de arrematar a obra de arte, o público poderá contribuir com o Hospital. “Os convidados terão duas opções: de se interessar no leilão do quadro ou de apenas fazer doação de determinado valor. Em ambos os casos, estarão auxiliando a salvar vidas”, frisou.O empresário contou ainda que a DecorShow House é uma vitrine para os expositores da DecorShow. “O evento vem resgatar um dos nossos importantes títulos: de polo moveleiro. Votuporanga é inspiração de design, seja no acabamento, forro, gesso. Nosso projeto surgiu da experiência de arquitetura e decoração que abre as portas em agosto de 2019 e vai até maio de 2020. Agradeço imensamente Valmir Dornelas por ter entendido nosso sonho e fazer o espaço no Gramadão Empreendimentos para que criasse vida e devolver para toda cidade essa gratidão em relação à Santa Casa”, complementou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou a todos a participar. “Prestigiar a iniciativa já é válida diante do cenário de arquitetura e decoração, que enchem os olhos. Agora, com o leilão do quadro para o Hospital, os argumentos ficam ainda melhores. Agradecemos Dil Grande, Israel, Magali e todos os envolvidos. A renda obtida nos auxiliará a salvar vidas”, finalizou.