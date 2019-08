A previsão da Secretaria Municipal de Assistência Social é de que, após a inauguração, a Unidade tenha cerca de 5 mil famílias referenciadas

publicado em 27/08/2019

A inauguração da obra faz parte do Calendário de Aniversário de 82 anos de fundação do Município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado inaugurará o novo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da Região Oeste nesta sexta-feira, às 17h, na Avenida Olívio Commar, nº 3.752, no bairro Jardim Residencial Noroeste. A inauguração da obra faz parte do Calendário de Aniversário de 82 anos de fundação do Município.A previsão da Secretaria Municipal de Assistência Social é de que, após a inauguração, a Unidade tenha cerca de 5 mil famílias referenciadas nos bairros Jardim Noroeste, Monte Verde, Parque Boa Vista, Parque Belo Horizonte, Orlando Mastrocola, São Rafael, Chácara Aviação, Paineiras, Cecap II, Parque das Brisas, Terras de São José, Santo Antônio, Chácara Ferrari e Campo Limpo, Vila Carvalho, Pinheiros, Dharma, área rural, dentre outros nas proximidades.Com área construída de 237,16 m², o prédio conta com recepção, banheiros feminino e masculino para pessoas com deficiência, duas salas de atendimento, sala de equipe, sala multiuso, coordenação, almoxarifado, copa/cozinha, despensa, banheiros feminino e masculino para funcionários, área de serviço, varanda e arquivo.O investimento total aplicado na unidade é de R$ 440.010,81, sendo R$ 435.610,71 provenientes de um repasse do Governo Federal, por meio do atual Ministério da Cidadania, e o restante, R$ 4.400,10, oriundos de contrapartida municipal.