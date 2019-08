O juiz Reinaldo Moura, o ex-delegado Hélio Martins, Celso Penha e Juliana Souza Castrequini Marão receberam as homenagens

publicado em 06/08/2019

Hélio Martins, Juliana Marão, Celso Penha e Reinaldo Moura foram homenageados nesta segunda-feira (Foto:

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom a presença de lideranças de diversas áreas, quatro personalidades foram homenageadas na noite desta segunda-feira em sessão solene na Câmara Municipal de Votuporanga. O juiz Reinaldo Moura de Souza, o ex-delegado Hélio Martins e o advogado Celso Penha Vasconcelos receberam títulos de Cidadão Votuporanguense. Juliana Souza Castrequini Marão foi homenageada com a Insígnia de Honra ao Mérito. A cerimônia, que faz parte do calendário de eventos em comemoração ao aniversário da cidade, teve casa cheia e muita emoção.O diretor-presidente da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga), Celso Penha Vasconcelos, que nasceu em Cardoso, contou que é uma grande satisfação receber a homenagem do Poder Legislativo. “Eu fui acolhido por essa cidade há muitos anos e hoje o reconhecimento oficial por parte da Câmara é um motivo de muita satisfação”, disse. Ele chegou em Votuporanga com 11 anos de idade. “Toda minha vida foi formada aqui”, acrescentou.Também foi de satisfação o sentimento relatado pelo juiz Reinaldo Moura de Souza. Ele lembrou que está em Votuporanga desde janeiro de 2013. “A Comarca me acolheu de braços abertos, uma cidade maravilhosa. Estamos entre as melhores cidades do país para se morar e IDH de país desenvolvido. O Título é motivo de muita alegria para mim”, comentou o magistrado, que nasceu em Boquim-SE.Natural de Nova Granada, Hélio Martins destacou que recebe a homenagem com grande alegria, mas confessou que não esperava recebê-la e quando soube, pensou em recusá-la, já que se considera votuporanguense há muito tempo. “A gente fica emocionado. Eu sempre gostei de participar de todas as solenidades do município, então eu fico grato a todos os vereadores que aprovaram o meu nome”, falou.“O meu sentimento é de muita gratidão e felicidade, porque esses oito anos como presidente do Fundo Social, com a minha equipe, nós fomos muito felizes, com muito aprendizado e engrandecimento”, falou Juliana Souza Castrequini Marão. Para ela, trabalhar com pessoas e ajudar ao próximo proporciona muita grandeza espiritual. “Estou me sentindo honrada pelo trabalho e reconhecimentos da população e dos vereadores”.