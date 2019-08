Um pedido para a instalação de câmeras fotográficas em todos os semáforos da cidade foi recebido pela Prefeitura

publicado em 29/08/2019

A instalação das câmeras vai flagrar o motorista no momento em que ele avançar o sinal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura Municipal de Votuporanga recebeu um pedido para que, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, estude a possibilidade da instalação de câmeras fotográficas em todos os semáforos da cidade.Consta no pedido que um dos principais problemas enfrentados no cotidiano municipal é a segurança no trânsito de veículos, pedestres e ciclistas, já que o município tem uma grande frota. Dentro deste contexto, foi solicitado ao Poder Executivo para que por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, promova estudos no sentido de que sejam instaladas câmeras fotográficas em todos os semáforos de Votuporanga.Foi relatado ainda que a instalação dessas câmeras vai flagrar o motorista no momento em que ele avançar o sinal vermelho, no entanto não há perigo do aparelho notificar alguém no sinal amarelo, uma vez que a fotografia só é acionada quando o semáforo muda para o vermelho. Conforme a reivindicação, a medida deve ser concretizada por representar os anseios da população, “permitindo assim, a gestão participativa e democrática da cidade em face dos atos do governo local”. O pedido, de autoria do vereador Hery Waldir Kattwinkel Júnior (PTC), foi encaminhado do Poder Legislativo à Prefeitura Municipal de Votuporanga.A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança é o órgão que tem por finalidade, na área de trânsito e transporte, regulamentar, especificar, medir e fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços de transporte de passageiros, conceder e extinguir concessões, intervir na prestação de serviços, zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, planejar, projetar, regulamentar e operar o transito de veículos, pedestres, ciclistas e de animais.