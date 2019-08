De acordo com a PM, motociclista se aproximou, desceu do veículo e disparou contra a vítima, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Suspeito ainda não foi encontrado.

publicado em 31/08/2019

O suspeito de realizar os disparos ainda não foi encontrado (Foto: Reprodução)

Um auxiliar de serviços gerais, de 36 anos, foi morto a tiros no Jardim Santa Luzia, em Araçatuba (SP), na noite de sexta-feira (30).De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava no cruzamento das ruas Goulart e São Domingos, quando um motociclista se aproximou, desceu do veículo, efetuou diversos disparos e fugiu em seguida.O Corpo de Bombeiros foi acionado por testemunhas e socorreu à vítima com uma perfuração na cabeça e duas na região do abdômen ao pronto-socorro do município. Contudo, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.Ainda de acordo com a corporação, até o momento, o suspeito de realizar os disparos ainda não foi encontrado. A Polícia Civil investiga o crime.