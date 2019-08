Senac e CTMO informam que ainda restam vagas para o curso, que começa no dia 26 de agosto, com aulas no período noturno, quatro vezes por semana

publicado em 20/08/2019

O curso e as inscrições são totalmente gratuitos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" (CTMO), informa que ainda restam vagas para o curso de Confeccionista de Patchwork, que tem início programado para o próximo dia 26 de agosto. "Para esta segunda turma do ano, as aulas serão ministradas no próprio CTMO, das 19 às 22h, de segunda a quinta-feira, com previsão de encerramento para a primeira quinzena de novembro", relata o diretor do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira."O patchwork é uma forma de confecção de peças manuais que se tornou bastante popular, uma vez que, utilizando retalhos de tecidos, a técnica permite aos alunos criar toalhas de mesa, bolsas e muitos outros itens, o que acaba transformando o patchwork em um hobby altamente rentável e desafiador da criatividade", assinala o diretor da Unidade vinculada à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico.O curso e as inscrições são totalmente gratuitos, por meio da parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e o Senac. A idade mínima é de 16 anos e a escolaridade exigida é o ensino fundamental 2 incompleto.As inscrições devem ser feitas somente no Senac, localizado na rua Guaporé, nº 3221, no bairro Santa Luzia, com apresentação de cópias do RG, CPF e Comprovante de Escolaridade. Menores de 18 anos devem ir acompanhados de um responsável. Mais informações pelo fone 3426-6700.